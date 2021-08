«Grill den Henssler» rutscht zum Finale ab

Quotennews

Auch die zweite «Yes we camp!»-Folge muss leichte Quoten-Einbußen hinnehmen.

Nach einem Jahr Pause grillte Steffen Henssler in diesem Sommer in seiner Kochshowwieder unter freiem Himmel und räumte bislang sehr gute Quoten ab. Vergangene Woche steigerte sich die Reichweite auf 1,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, nachdem in den ersten beiden Wochen 1,37 und 1,20 Millionen Kulinarik-Freunde zu Buche standen. In der Zielgruppe lagen die Marktanteile zwischen 8,9 und 9,4 Prozent, die vor sieben Tagen ausgewiesen wurden.Diesmal war das Konkurrenz-Programm ungleich stärker, weshalb «Grill den Henssler» nur noch auf 1,29 Millionen Zuschauer kam, wovon 0,42 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Der Gesamtmarktanteil lag diesmal bei 5,2 Prozent. Vergangene Woche waren noch 6,1 Prozent möglich. Auch in der Zielgruppe rutschte der gebürtige Baden-Württemberger ab und konnte das Niveau von 9,4 Prozent nicht halten. Die Quotennadel zeigte für die Finale Folge 6,2 Prozent. Damit war die finale Ausgabe der Sommer-Special-Staffel die schwächste.Nicht ganz so drastisch aber ähnlich wie VOX erging es an diesem Sonntagabend auch Kabel Eins, das die zweite Folge vonausstrahlte. Den Auftakt der zweiten Staffel verfolgten vor einer Woche fast eine Million Zuschauer, zwar steigerte sich die Sendung auf eine Reichweite von 1,01 Millionen, doch die Gesamtquote lag 0,1 Prozentpunkte unterhalb des Vorwochenniveaus und landete bei 3,4 Prozent. 0,44 Millionen stammten aus der Zielgruppe, was ebenfalls mehr Zuschauer sind als vor einer Woche. Damit holte der Unterföhringer Sender einen Marktanteil von 5,3 Prozent. Vergangene Woche standen 5,8 Prozent zu Buche.