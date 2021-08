«Echt Fame»: RTLZWEI schickt Influencer-Soap zweimal täglich auf Sendung

TV-News

Zunächst wurden 20 Episoden produziert, in denen auch Désirée Nick eine Rolle spielen wird.

Derzeit füllt das Nachmittagsprogramm zwischen 16:00 und 18:00 Uhr bei RTLZWEI die Doku-Reihe «Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken», die ab dem 13. September von «Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?» abgelöst wird – allerdings nur für eine Woche. Denn für Montag, den 20. September, hat der Grünwalder Sender den Start vonangekündigt. Die neue Daily-Soap wurde erstmals bei den Screenforce Days im Juni erwähnt und im Juli näher vorgestellt. Schon damals mutmaßte Quotenmeter , dass die Influencer-Daily die abgesetzte Soap «Krass Schule» auf dem Sendeplatz um 17:00 Uhr ersetzen könnte.RTLZWEI geht sogar einen Schritt weiter und zeigt täglich zwei Folgen der Odeon-Entertainment-Produktion ab 16:00 Uhr. Im Mittelpunkt des von den YouTubern Jonas Wuttke und Jonas Ems ausgedachten Formats steht Antonia (Model und Influencerin Antonia Pruy), auch genannt Nini, die in der Berliner Influencer-Agentur „Echt Fame“ ein Praktikum absolviert. Sie selbst hat allerdings recht wenig für diese Welt übrig, sondern widmet sich lieber dem Klimaschutz. Durch ihren Job und ihre Mitbewohner Damian und Anton, die als Influencer tätig sind (und auch von solchen gespielt werden: Influencer und Model Damian Orgun und TikTok-Star Rick Azas) gerät sie jedoch mehr und mehr in den Strudel der Bekanntheit.Neben Pruy, Orgun und Azas stehen auch «Love Island»-Gewinner Sidney Wolf, Lea Mirzanli, Instagram-Star Chany Dakota, Nathan Goldblat und Joana Leona Lutig sowie Marvin Holm, Alex Feerun und Fabian Baggeler vor Kamera. Ems und Wuttke übernehmen ebenfalls Nebenrollen in der Serie. Genauso wie Désirée Nick , deren Rolle allerdings nicht näher beschrieben wurde. Im Anschluss an die lineare RTLZWEI-Ausstrahlung der insgesamt 20 Episoden sind die Folgen beim Streamingdienst TVNow auf Abruf verfügbar.