RTLZWEI und «Six»: Was soll das?

Wenn ich als Programmplaner eine TV-Serie einkaufe, verspreche ich mir doch etwas von den Ausstrahlungen dieser Sendung, oder? RTLZWEI holt sich «Six» ins Programm und sendet ohne Sinn und Verstand.

Das Vorgehen von RTLZWEI beiist schlicht und ergreifend fragwürdig. Hoffentlich, muss an dieser Stelle schon fast gesagt werden, hat die Programmplanung irgendwelche rechtlichen Gründe, denn wenn dieser Sendeplan aus der Feder eines Programmplaners stammt, sollte dieser schnellstens einen neuen Beruf anvisieren. Doch worum geht es hier genau? RTLZWEI besorgt sich eine spannende Serie, «Six», erstmals ausgestrahlt in den Vereinigten Staaten im Juli 2017. Kein wirklich neuer Stoff, doch für die Deutsche TV-Landschaft eine Erstausstrahlung. Ob nun RTLZWEI alle beiden verfügbaren Staffeln erworben hat oder nicht, sei dahingestellt. Staffel eins jedenfalls verfügt über acht Folgen und damit könnte ein Sender, wenn er an das Programm glauben würde, zumindest einige Tage mit Programm füllen, womöglich sich sogar an die Primetime herantrauen. Doch RTLZWEI entscheidet sich anders.Der Gründwald-Sender startete «Six» am vergangenen Freitag, dem 27. August, um 22:50 Uhr und was die Gesamtzuschauerzahl anging, lief die Premierenfolge nicht schlecht. Mit 0,52 Millionen Zuschauern knapp vor 23 Uhr braucht sich RTLZWEI kaum zu beschweren. Bereits sehr dünn lief es ab dem Start in der klassischen Zielgruppe, denn hier schalteten lediglich 0,13 Millionen Zuschauer ein und belegten so nur 3,0 Prozent des Marktes. Insgesamt reichte es bei der Premiere für 3,2 Prozent. Sich bereits am Freitag für eine Doppelfolge zu entscheiden war mutig, denn mit dem Start um 23:45 wird es für eine Serienausstrahlung schlichtweg spät, jedoch ist das an einem Freitag auch hinnehmbar. Die zweite Folge reduzierte die Zuschauerschaft insgesamt auf grob die Hälfte, während die Zielgruppe mit nur noch 0,03 Millionen Zuschauern gerade so 1,0 Prozent am Markt halten konnte.Zwei Folgen am Freitag liefen nicht glorreich? Also sende ich am folgenden Samstag vier davon! Ich erhöhe dich Konkurrenz und fange bereits in der Primetime an, super Idee! Jedenfalls ist es genau das, was RTLZWEI getan hat. Ab 20:15 Uhr zeigte der Sender die Serie vor zu Beginn 0,37 Millionen Zuschauern und 0,08 Millionen aus der Zielgruppe. Ein Flop. Die Marktanteile lagen bei insgesamt 1,5 Prozent und 1,3 Prozent am Markt der Zielgruppe. Wenig überraschend schauten sich Folge für Folge immer weniger Menschen das Spektakel an und nach vier Folgen war der Samstagabend für RTLZWEI-Zuschauer geschafft. Doch keine Sorge, am heutigen Sonntag ab 22:45 Uhr folgen die letzten beiden Folgen der ersten Staffel!