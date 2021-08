Blockbuster-Battle

In diesem Battle treten drei Filme aus drei verschiedenen Jahrzehnten an, dabei gibt es zweimal Action und einen Tanzfilm. Wer holt sich den Sieg in diesem Battle?

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Jason Statham ist in der Verfilmung von "Meg: A Novel of Deep Terror" einem urzeitlichen Tiefseemonster auf der Spur: Nach der Attacke eines riesigen Seeungeheuers bleibt Jonas Taylor keine Wahl, als zwei Mitglieder seiner Crew zurückzulassen, um den Rest des Teams zu retten. Fünf Jahre nach dem Unglück holen die Ereignisse jener Mission ihn wieder ein, als das Forschungsteam des Ozeanologen Dr. Minway Zhang im Mariannengraben von einem gigantischen Hai attackiert wird. Quotenmeter urteilte so über den Film : „«Meg» ist handwerklich solide, aber völlig charakterlos inszeniert und holt inhaltlich aus seinem markanten Grundkonzept nichts heraus – weder parodistisch, noch auf alberne Weise.“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDB User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Nach dem missglückten Versuch, eine Bombe zu entschärfen werden die beiden Chaos-Cops Roger Murtaugh und Martin Riggs zum Streifendienst verdonnert. Doch auch hier steckt das ungleiche Duo allerdings schneller als gewünscht im Tumult. Während einer Verkehrskontrolle beobachten die beiden einen Geldraub und finden sich unversehens mitten in einer packenden Verfolgungsjagd wieder. Da sie die Räuber letztlich stellen können, bekommen sie ihre alten Posten zurück. Bei dem Überfall wurden besondere Patronen, die so genannten „Copkillers“, sichergestellt, die kurz zuvor erst aus dem Waffenlager der Polizei gestohlen wurden. Als Dieb entpuppt sich der korrupte Ex-Cop Ltd. Jack Travis, der für die Munition einen groß angelegten Deal mit dem organisierten Verbrechen in Person von Gangsterboss Tyrone ausgehandelt hat. Während ihrer Ermittlungen haben die beiden allerdings an zahlreichen Nebenschauplätzen ihre Probleme.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDB User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Unterprivilegiert in New York aufgewachsen, möchte Honey Daniels mit Hilfe ihres Tanztalents den Sprung auf die Showbühne schaffen. Eines Tages kommt ihre Chance: Videoclip-Regisseur und Produzent Michael Ellis engagiert sie als Background-Tänzerin. Schnell steigt sie zur Choreografin auf, der Beginn einer Traum-Karriere - aber dann gibt es Ärger mit Ellis. Dabei hatte sie gerade Geld für ein Tanzstudio angezahlt, in dem Ghetto-Kids eine Zuflucht im Alltag finden sollten.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDB User Rating: 5