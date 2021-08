Kiosk

Deutschland zeigt sich von seiner besten Seite mit der Zeitschrift "daheim".

Die Zeitschrift "daheim" zeigt nach eigenen Angaben Deutschlands schönste Seiten. Die bildreiche Illustrierte spricht Frauen und Männer gleichzeitig an und erscheint alle zwei Monate in einer Druckauflage von 67.572 Exemplaren im Verlag Das Beste GmbH aus Stuttgart. Eine genaue Zielgruppe der Zeitschrift ist nicht klar umrissen. Es werden Themen vorgestellt, die für Familien, junge Menschen, aber auch Best Ager und Senioren gleichermaßen von Interesse sein sollen.Die Themenvielfalt ist so großzügig wie Deutschland vielfältig ist. Großformatige Fotos und spannende Themen sollen Deutschland von seiner schönsten Seite zeigen. Dabei soll der Begriff "Heimat" neu definiert werden. Weg von der Deutschtümelei wie es vonseiten des Verlags heißt und hin zu einem modernen Selbstbewusstsein ohne Ausgrenzung. Der Leser soll sich immer wieder neu in Deutschland und seine unterschiedlichen Gegenden verlieben. Darüber hinaus zeigt "daheim" die Vielfalt der deutschen Landschaften, die zahlreichen liebenswerten Traditionen und die unterschiedliche schmackhaften Küche.Großen Wert legen die Blattmacher auf die Bilder. Sie sollen den Leser in die faszinierenden Landschaften entführen und auch viele neue Ecken vorstellen, die viele Menschen hierzulande noch gar nicht kennen. Die großformatigen Fotos sollen nach Angaben des Verlags zum Träumen und Genießen einladen. Sie sollen Anregungen sein, die Orte in Deutschland auch einmal selbst zu entdecken. So gibt es im Heft zahlreiche praktische Tipps und viele Adressen, um persönliche Entdeckungsreisen zu planen und umzusetzen. Darum dürfen natürlich auch nicht die schönsten und interessantesten Wander- und Radwege fehlen. Auch über Museen und Veranstaltungen in den vorgestellten Orten und Regionen wird ausführlich informiert. Natürlich werden auch die vielen liebenswerten und außergewöhnlichen Traditionen in den unterschiedlichen Teilen des Landes näher beleuchtet.Ein wichtiger Schwerpunkt in "daheim - Deutschlands schönste Seiten" sind auch die vielen Anregungen für Garten, Küche und Haushalt. So finden sich im Heft zahlreiche leckere Rezepte zum Nachkochen und -backen. Darüber hinaus empfiehlt die Redaktion Restaurants, Gaststätten oder Cafés in den jeweiligen Städten und Dörfer, die Thema in den Ausgaben sind. Auch die Flora und Fauna in Deutschland sind Themen in der Zeitschrift. Das Magazin hat mit der Bild- und Themenauswahl den eigenen Anspruch "eine Zeitschrift für Menschen zu sein, die das echte Deutschland suchen".