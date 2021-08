Zwei Kanzlerkandidaten als Gast erhöhen die Reichweite der Sommerinterviews

Quotennews

Während Annalena Baerbock im Ersten zu Gast war, begrüßte das ZDF Olaf Scholz.



Es dauert nicht mehr lange bis zur Wahl im September und die Sender füllen ihr Programm mit Interviews mit verschiedenen Politikern. Gleich zwei der Kanzlerkandidaten waren gestern im Ersten und im Zweiten zu Gast. Das Erste begrüßte Annalena Baerbock ab 18.05 Uhr beim. 1,60 Millionen Fernsehende wollten das Interview sehen, was jedoch nur für annehmbare 9,1 Prozent Marktanteil reichte. Dennoch war dies mit Abstand das beste Ergebnis des Formats in diesem Jahr. Die 0,20 Millionen Jüngeren verbuchten zudem eine akzeptable Quote von 4,9 Prozent.Ab 19.10 Uhr interviewte Shakuntala Banerjee schließlich Olaf Scholz im Rahmen des. Mit 3,40 Millionen Zuschauern lag die Reichweite hier deutlich höher. Das ZDF verbuchte einen guten Marktanteil von 15,1 Prozent. Ebenso wie im Ersten war das Publikum hier größer als in den vorherigen Ausgaben in diesem Jahr. Die 0,50 Millionen jüngeren Interessenten sicherten sich zudem eine hervorragende Sehbeteiligung von 10,2 Prozent.Mithatte der Sender allerdings auch einen erfolgreichen Vorlauf. Die Nachrichtensendung verfolgten 3,77 Millionen Fernsehende, was in hohem 17,7 Prozent Marktanteil resultierte. Bei den 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden hingegen starke 9,8 Prozent Marktanteil verbucht. Ab 19.30 Uhr lief dann, wofür erneut 3,77 Millionen Zuschauer einschalteten. Die Quote lag nun bei guten 14,8 Prozent. Die 0,46 Millionen Jüngeren erzielten noch hohe 8,1 Prozent Marktanteil.