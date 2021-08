«9/11»: RTL kündigt Sonderprogramm an

TV-News

Zum Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 zeigt RTL ein Sonderprogramm. Unter anderem zeigt der Sender ein «Stern TV Spezial».

Am 11. September jährt sich der Terroranschlag auf das World Trade Center aus dem Jahr 2021, dem Tausende Menschen zum Opfer fielen, zum 20. Mal. Um an diesen schicksalshaften Tag zu erinnern, haben RTL und ntv nun einen Themenschwerpunkt angekündigt. Im Zuge des Themenschwerpunkts sendet RTL am 9. September unter anderem einzusätzlich zum regulären Stern TV. In der Sendung empfängt Steffen Hallaschka mehrere Gäste, die ihre Erinnerungen an den Terroranschlag vor 20 Jahren mit den Zuschauern teilen.Darüber hinaus werden auch eine ganze Reihe von Dokumentationen rund um das Thema 9/11 bei RTL zu sehen sein. Allerdings laufen diese erst im Nachtprogramm. Zu den Dokumentationen gehört beispielsweise die Sendung, die am 10. September um 0.30 Uhr bei RTL läuft. Bei ntv gibt es die Doku dagegen schon am Vortag um 21.00 Uhr zu sehen.Darüber hinaus laufen vom 8. bis 10. September die Dokumentationund. Vor zehn Jahren wiederholte RTL im Nachtprogramm noch die damalige Live-Berichterstattung.