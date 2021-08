«Goodbye Deutschland» feiert mit 0,83 Millionen Geburtstag

Quotennews

RTLZWEI hat mit «Bella Italia» unterdessen ein neues Format auf stabile Beine gestellt.

Am 15. August 2006 gingerstmals auf Sendung, 15 Jahre und achte Tage später spendierte VOX dem Auswanderer-Format eine fast vierstündige Geburtstagsshow.verfolgten am Montag insgesamt 0,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige wollten mitfeiern, was zu einem Zielgruppenanteil von ausbaufähigen 6,6 Prozent führte. Insgesamt belief sich die Sehbeteiligung auf 3,9 Prozent. Damit lag das Special etwas über dem Niveau der Vorwoche, als mit einer regulären Ausgabe 3,2 beziehungsweise 5,3 Prozent verbucht wurden.RTLZWEI strahle derweil die dritte von insgesamt zehn geplanten Folgen der neuen Doku-Soapaus. In den ersten beiden Wochen waren 0,84 und 0,80 Millionen Zuschauer bereit für den Camping-Urlaub auf Europas größtem Campingplatz. In der Zielgruppe holte der Grünwalder Sender damit stabile 5,6 und 5,4 Prozentpunkte. Diesmal schalteten 0,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, wovon 0,33 Millionen aus der umworbenen Gruppe stammten. RTLZWEI kam damit auf Quoten von soliden 2,8 Prozent insgesamt und 5,1 Prozent bei den Jüngeren.Im Anschluss gingauf Sendung und behielt ab 22:15 Uhr noch 0,40 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken auf 2,2 und 3,6 Prozent. Ab 23:20 Uhr holte die-Wiederholung der Vorwoche noch 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bis 1:40 Uhr blieben 0,16 Millionen dem Reality-Sender treu.