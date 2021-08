RTL verschiebt seine Magazine am Wochenende

TV-News

«Explosiv – Weekend» und «Exclusiv – Weekend» bekommen neue Sendeplätze am Samstag.

RTL hat überraschend eine Sendeplatzverschiebung für seine Wochenendmagazineundangekündigt. Ab dem 4. September werden die beiden Formate nicht mehr am Sonntag, sondern immer Samstagnachmittag laufen. An den Startzeiten ändert sich dabei aber nichts. Wie gewohnt beginnt «Explosiv – Weekend» um 16.45 Uhr, «Exclusiv – Weekend» folgt direkt im Anschluss um 17.45 Uhr. Danach bleibt im Programm aber alles beim Alten und es geht mit «RTL aktuell» und «Life - Menschen, Momente, Geschichten» weiter.Die Verschiebung hat auch eine Auswirkung auf das Magazin, das bisher immer am Samstagnachmittag bei RTL zu sehen war. Die Sendung wechselt ab dem 5. September auf Sonntag und beginnt fortan immer 16.30 Uhr. Danach ist um 17.40 Uhr die Dokusoapneu im Programm, von der RTL zunächst drei Folgen zeigt.Mit der Programmänderung dürfte RTL sich bessere Quoten vor allem für «Explosiv – Weekend» erhoffen. In diesem Jahr erreicht das Magazin im Schnitt nur knapp über acht Prozent Marktanteil. «Exclusiv – Weekend» läuft dagegen in der Regel mit knapp elf Prozent in der werberelevanten Zielgruppe deutlich besser.