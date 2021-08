Disney und Starz schließen Vergleich über Star

International

Bislang war der Name des Disney+-Segments in Brasilien geschützt.

Das Medienunternehmen Starz hat seine einstweilige Verfügung gegen Disney in Brasilien zurückgezogen, die untersagte, dass der Micky-Maus-Konzern den Namen „Star Plus“ verwenden darf. Mit einem Vergleich beider Unternehmen steht ein Start von Star Plus Ende August nichts mehr im Wege.Disney bestätigte gegenüber Variety, dass "eine Einigung zwischen uns [Disney und Lionsgate] erzielt wurde und wir in der Lage sind, den Namen Star+ für unseren allgemeinen Unterhaltungs-Streamingdienst in ganz Lateinamerika zu verwenden, wenn er am 31. August startet". Ein Sprecher von Lionsgate sagte gegenüber Variety: "Der Streit wurde mit einer Vereinbarung beigelegt, die für beide Unternehmen erhebliche Vorteile bietet."Die für den 24. August angesetzte Anhörung vor dem Gericht in Sao Paulo wurde aufgrund der Einigung abgesagt. Disney bestätigte auch die Preisstruktur von Star Plus in der Region, wobei die monatlichen Preise zwischen 6,30 Dollar in Brasilien und 10 Dollar in Mexiko liegen.