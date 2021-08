Weiter im grünen Bereich: «The Beauty and the Nerd»

Quotennews

Wie verhält sich die dritte Staffel? Sinken die Werte wie in den vergangenen Jahren weiter?

Mit «Die Alm» hatte der Münchener Fernsehsender ProSieben in diesem Jahr kein Glück. Nach der Auftaktsendung ließ die Performance spürbar nach, ehe das Finale fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesendet wurde. Seit drei Wochen setzt man nun auf die Reality-Show, die mit 0,97 Millionen Zuschauern und 11,8 Prozent Marktanteil gestartet war.Bereits in der zweiten Woche waren nur noch 0,76 Millionen Zuschauer dabei, die Reichweite bei den Umworbenen sank von 0,63 auf 0,51 Millionen. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich vor acht Tagen auf 10,4 Prozent. Ausgabe Nummer drei sicherte sich nun 0,87 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 3,6 Prozent ein. Bei den jungen Zuschauern wurde eine Reichweite von 0,58 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag bei 10,2 Prozent.Lisa Feller, Jay Khan, Markus Kavka, Evelyn Weigert, Simon Goosejohann, Lea, Ben, Sabrina Setlur und Ariane Alter standen um 22.45 Uhr beivor der Kamera. Die Sendung, die erstmals 2019 gezeigt wurde, erreichte 0,33 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 2,3 Prozent. Bei den jungen Zusehern fuhr man 0,22 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent.sahen im Anschluss noch 0,16 Millionen junge Menschen, die Wiederholung vonwollten 90.000 Zuschauer ab 01.05 Uhr sehen. Die Formate sorgten für 6,6 und 7,8 Prozent bei den Werberelevanten.