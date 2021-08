«Einfach Liebe»: Das Erste zeigt die schwedische Serie im Oktober

TV-News

Am 1. Oktober laufen alle sechs Episoden am Stück.

Die ARD bringt im Oktober die schwedische Dramedynach Deutschland. Der Sender hat die Ausstrahlung für den 1. Oktober angekündigt. Ab 23.45 Uhr gibt es direkt alle sechs Episoden der Serie am Stück als Marathon. Ab dem 2. Oktober steht die Staffel dann auch komplett zum Abruf in der ARD-Mediathek bereit.«Einfach Liebe - Onlinedates und erste Liebe» dreht sich um die Suche nach Liebe und Partnerschaft von drei Generationen einer Familie. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Oberärztin Clara, die ihren Lebenspartner finden möchte. Ihr Bruder Aron, der gerade an der Schwelle zum Berufsleben steht, und ihr Vater Sten, der sich nach dem kürzlichen Tod seiner Frau überraschend schnell wieder verliebt, machen Claras Suche aber nicht einfacher.Verantwortlich für die Serie war Autorin und Regisseurin Josephine Bornebusch, die auch direkt selbst die Hauptrolle der Clara spielte. Darüber hinaus gehören Gustav Lindh, Dilan Gwyn, Johan Ulveson und Ia Langhammer zu Besetzung. In Schweden feierte die Serie bereits 2019 ihre Premiere, im vergangenen Jahr wurde die 2. Staffel ausgestrahlt. Ob und wann die ARD diese auch hierzulande zeigen wird, ist bisher nicht bekannt.