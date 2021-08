Drittes TV-Triell bei ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins

TV-News

Die ProSiebenSat.1-Gruppe soll ihr eigens Kanzler-Triell bekommen.

Nachdem bereits zwei Trielle für die kommende Bundestagswahl bestätigt wurden, findet nun ein drittes Aufeinandertreffen der Kanzlerkandidatin und der Kanzlerkandidaten statt. So berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, dass es am Sonntag, den 19. September, zu einem weiteren Triell zwischen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz kommen wird. Die Ausstrahlungen soll gleichzeitig bei ProSieben Sat.1 und Kabel Eins und allen digitalen Kanälen erfolgen. «akte»-Moderatorin Claudia von Brauchitsch und Linda Zervakis werden durch die Sendung führen.Die Meldung kommt durchaus überraschend, erklärte man bei ProSieben zuletzt doch, dass man zwar Interesse an einem Triell habe, aber keinen Termin finden konnte, an dem Baerbock, Laschet und Scholz gemeinsam Zeit hätten. Dieser Umstand scheint sich nun geändert zu haben. Vermutlich dürfte das zunehmend enge Rennen im Wahlkampf dafür gesorgt haben, dass die Parteien doch noch einen gemeinsamen Termin finden konnten.Das erste Triell findet am 29. August bei RTL statt, wobei Pinar Atalay und Peter Kloeppel der Kanzlerkandidatin und den Kanzlerkandidaten die Fragen stellen werden. Zwei Wochen später, am 12. September treffen die drei Politiker dann erneut im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufeinander. ARD und ZDF übertragen das zweite Triell, Maybrit Illner und Oliver Köhr fungieren als Moderatoren.