«FBoy Island» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Reality-Show schlug sich bei HBO Max scheinbar gut.

Der Streamingdienst HBO Max schickt seine erste Reality-Showin eine zweite Staffel. In der ersten Staffel, die Anfang des Jahres auf den Cayman-Inseln gedreht wurde, hatten drei Frauen sozusagen die Macht, aus 24 scheinbar geeigneten und willigen Männern einen potenziellen Freund auszuwählen. Die Damen mussten unterscheiden, wer an einer echten Beziehung interessiert sei und wer nur auf die Cayman-Inseln kam, um seinen Spaß zu haben."Mit einem Titel wie «FBoy Island» wussten wir, dass wir die Aufmerksamkeit des Publikums bekommen würden, und wir sind begeistert, dass sie auf die selbstbewusste, komödiantische Art des Formats reagiert haben und damit bewiesen haben, dass sie von diesem neuen Ansatz begeistert sind, der Frauen die Kontrolle gibt", sagte Sarah Aubrey, Head of Original Content, HBO Max."Staffel 1 hat das Publikum zweifelsohne in Atem gehalten, aber wir haben für Staffel 2 noch mehr große Wendungen auf Lager. An die nächsten FBoys: Passt auf, wir kommen euch holen!", fügte Jennifer O'Connell, Executive Vice President, Non-Fiction und Live-Action Family, HBO Max , hinzu. "Die Resonanz auf «FBoy Island» war unglaublich und wir können es kaum erwarten, die zweite Staffel auf die nächste Stufe zu heben. Wir sind begeistert, dass wir die Zusammenarbeit mit Max, Elan, Sam, Nikki und Ben von HBO fortsetzen können. Sie waren fantastische kreative Partner", sagte Produzent Jason Goldberg.