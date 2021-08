«MasterChef» geht in die zwölfte Staffel

US-Fernsehen

Der TV-Sender FOX möchte neue Episoden mit Gordon Ramsay haben.

Der Fernsehsender FOX hat eine zwölfte Staffel vonbestellt. In der Talent-Kochshow werden Gordon Ramsay, Aarón Sánchez und Joe Bastianich wieder als Juroren fungieren. Laut Senderangaben haben die vergangenen Folgen bis zu fünf Millionen Menschen verfolgt. «Masterchef» wird von Endemol Shine North America und One Potato Two Potato produziert und basiert auf einem von Franc Roddam entwickelten Format.Die Nachricht über die Verlängerung kommt etwa zwei Wochen, nachdem FOX und Ramsay das neue Joint Venture, Studio Ramsay Global, angekündigt haben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Studio Ramsay Global kulinarische und Lifestyle-Programme für FOX, Tubi und andere Sender weltweit entwickeln, produzieren und vertreiben. Aufgrund der neuen Zusammenarbeit wäre es überraschend gewesen, wäre das Format nicht verlängert worden."Gordon ist ein guter Freund und angesichts der kürzlichen Gründung von Studio Ramsay Global ein wichtiger Teil der Programm- und Wachstumsstrategie von FOX", sagte Rob Wade, Präsident für alternative Unterhaltung und Specials bei Fox Entertainment. "«Masterchef», Gordon, Aarón und Joe sowie unsere fantastischen Partner bei ESNA sind für die DNA von FOX von entscheidender Bedeutung. Auch in ihrer elften Staffel beeindruckt die Show, indem sie den Erfolg von Fox am Mittwoch in diesem Sommer aufrechterhält. Wir gehen davon aus, dass sich diese Dynamik im nächsten Jahr fortsetzen wird, wenn «Masterchef» für eine wohlverdiente Staffel 12 zurückkehrt.“