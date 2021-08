Ex-Netflix-Mitarbeiter wegen Insiderhandels angeklagt

Köpfe

Die fünf ehemaligen Mitarbeiter haben sich vor einem Gericht in Seattle als schuldig bekannt.

Drei ehemalige Netflix-Mitarbeiter und zwei weitere Personen sich haben sich in Seattle, Washington, schuldig bekannt, da sie mit Hilfe von vertraulichen Informationen auf die Netflix-Aktie gewettet haben. Sung Mo "Jay" Jun, 49, aus Bellevue, Washington, und drei weitere Personen wurden vor einem Bundesgericht in Seattle in drei Fällen des Insiderhandels angeklagt. Alle vier haben zugestimmt, sich schuldig zu bekennen.Jeder der vier Angeklagten sowie eine fünfte Person wurden von der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) in zivilrechtlichen Angelegenheiten wegen Insiderhandels angeklagt. Alle fünf haben ebenfalls auf ihr Recht auf ein Gerichtsverfahren verzichtet und sich mit einem zivilrechtlichen Urteil einverstanden erklärt, wobei die Strafen vom Gericht festgelegt werden."Vor ein paar Jahren erhielt Herr Chon eine Erbschaft, die ihn in die Lage versetzte, zum ersten Mal bedeutende Investitionen auf dem Aktienmarkt zu tätigen", sagte der Anwalt Christopher Black. "Ihm fehlte es an Erfahrung und Durchblick, so dass er schließlich die in den verschiedenen Gerichtsdokumenten beschriebenen Fehlentscheidungen traf. Herr Chon hat sich gegenüber der Regierung kooperativ verhalten, seit das FBI im vergangenen Jahr zum ersten Mal an ihn herangetreten ist, und hat sich bereit erklärt, sowohl das Strafverfahren als auch das SEC-Verfahren, die gegen ihn eingeleitet wurden, beizulegen. Er räumt ein, dass er schlechte Entscheidungen getroffen hat, und übernimmt die Verantwortung für diese. Er freut sich darauf, dieses Kapitel in seinem Leben hinter sich zu lassen."