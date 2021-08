Tim Robbins macht bei «Wool» mit

US-Fernsehen

Der Schauspieler hat bei der Serienadaption von Hugh Howeys Kurzgeschichte unterschrieben.

Der Schauspieler Tim Robbins, der im Jahr 2004 einen Academy Award als bester Nebendarsteller für «Mystic River» gewann, wird bei der AppleTV+-Seriemitwirken. Die Serie basiert auf einer ursprünglichen eigenständigen Kurzgeschichte, die zur Online-Sensation wurde. Autor Hugh Howey machte daraus eine dreiteilige Reihe mit dem Namen «Silo».Graham Yost wird das Drehbuch schreiben und die Serienadaption produzieren, wobei Ferguson nicht nur die Hauptrolle, sondern auch die Produktion übernimmt. Morten Tyldum wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Howey, Remi Aubuchon, Nina Jack und Ingrid Escajeda sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Die Serie stammt von AMC Studios.«Wool» spielt in einer zerstörten und vergifteten Zukunft, in der eine Gemeinschaft in einem riesigen Silo unter der Erde lebt, Hunderte von Stockwerken tief. Dort leben die Männer und Frauen in einer Gesellschaft voller Vorschriften, von denen sie glauben, dass sie sie schützen sollen.