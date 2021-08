Anthony Mackie wird bei «Captain America 4» dabei sein

Kino-News

Der aus «The Falcon and the Winter Soldier» bekannte Schauspieler wird auch im jüngsten Projekt auftreten.

Anthony Mackie wird offiziell in den kommenden-Film der Marvel Studios schlüpfen, der von «The Falcon and the Winter Soldier»-Chefautor Malcolm Spellman mitgeschrieben wird. Mackie schlüpfte erstmals in die Rolle des Falken in «Captain America: The Winter Soldier» und mimte den Charakter fünf weitere Male.Im April berichtete das Branchenblatt „Variety“, dass sich ein vierter «Captain America»-Film in der Entwicklung befindet, wobei Spellman das Drehbuch zusammen mit «FAWS»-Autor Dalan Musson verfasst. Ein Regisseur steht noch nicht fest. Auch die Besetzung ist noch nicht bekannt, aber da Mackie offiziell involviert ist, könnten mehrere andere Schauspieler aus «FAWS» für den Film in Frage kommen, allen voran sein Co-Star Sebastian Stan.In Anbetracht von Marvels überfülltem Kinoprogramm könnte «Captain America 4», der eigentlich noch nicht offiziell angekündigt wurde, frühestens 2023 in die Kinos kommen. Neben einem neuen «Spider-Man» möchte Marvel allein in diesem Jahr noch zwei weitere Superhelden-Filme in die Lichtspielhäuser bringen.