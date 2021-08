Deutscher Fernsehpreis: RTL bringt die Preisvergabe als große Primetime-Show zurück

TV-News

Barbara Schöneberger moderiert die 22. Gala-Veranstaltung, die Open Air ausgestrahlt werden soll.

Der Deutsche Fernsehpreis kehrt zurück in die Primetime. Nachdem die Verleihung in den vergangenen Jahren mehr oder wenig aus dem Fernsehen verschwunden war, feiert sie 2021 mit einer großen Primetime-Show ihr Comeback. RTL zeigt die Verleihung der Preise am 16. September ab 20.15 Uhr. Anschließend gibt es zudem ein «Exclusiv Spezial» mit dem Titel „Der Fernsehpreis – Die Sieger, die Emotionen!“, bei dem Frauke Ludowig Eindrücke und Emotionen nach der Show einfängt.Verliehen wird der Deutsche Fernsehpreis am 16. September in einer Open-Air-Show im Tanzbrunnen in Köln. Durch das Programm führt Barbara Schöneberger. Eigentlich sollte der Fernsehpreis bereits im vergangenen Jahr als große Show seine Rückkehr feiern, aufgrund der Corona-Krise musste diese jedoch abgesagt werden. In diesem Jahr soll es nun endlich klappen. Dabei setzten die Veranstalter nicht nur auf das Open-Air-Konzept, sondern arbeiten auch eng mit den zuständigen Behörden in Hinblick auf die Hygienebestimmungen zusammen.Der Deutsche Fernsehpreis wird von RTL ZDF , SAT.1, ARD und der Deutschen Telekom gestiftet. Über die Nominierten und Gewinner entscheidet eine unabhängige Fachjury. Insgesamt werden Preise in 30 verschiedenen Kategorien verliehen.