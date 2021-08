«Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub»: Neue Staffel im September

TV-News

Für Peter Giesel selbst gab es in den vergangenen Wochen nur eine kurze Auszeit. Schon in wenigen Wochen ist er wieder auf Sendung.

Während Peter Giesel sich inaufmacht, Urlaubsbetrüger zu enttarnen, bekommt er selbst nur eine kurze Auszeit. Nachdem die letzte Staffel von «Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur» erst im Juli zu Ende gegangen ist, geht es bereits im September mit neuen Folgen des Ablegers «Achtung Abzocke – Peter Giesel rettet den Urlaub» weiter. Ab dem 9. September zeigt Kabel Eins die neuen Folgen wie gewohnt immer Donnerstagabend um 20.15 Uhr.In der neuen Staffel von «Achtung Abzocke – Peter Giesel rettet den Urlaub» stehen Fälle der aktuellen Urlaubssaison im Mittelpunkt. Giesel hilft Deutschen, die glauben, dass sie im Urlaub übers Ohr gehauen wurden. Dafür reist er selbst in die verschiedenen Ferienorte, stellt die vermeintlichen Schwindler zur Rede und versucht, einen finanziellen Ausgleich für die enttäuschten Urlauber zu erzielen.Peter Giesel hat sich mit seinen Formaten zu einer wichtigen Quotenstütze von Kabel Eins am Donnerstagabend entwickelt. Die abgelaufene Staffel von «Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur» war die bisher erfolgreichste und kam am Schluss auf einen Marktanteil von über vier Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.