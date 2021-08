«Die Bachelorette» präsentiert ein Staffel-Tief

Quotennews

Mit der gestrigen sechsten Folge zeigt «Die Bachelorette» das bisher schlechteste Ergebnis in diesem Jahr. Auch die Zielgruppe fällt wieder unter 10 Prozent.

Mit der diesjährigen Staffel vontut sich RTL sichtlich keinen Gefallen. Vom Start weg, lag das Format nur knapp über 1 Million Zuschauer und schaffte es nur in Ausnahmefällen über die 5-Prozent-Marke. Lichtblick für den Sender war immerhin das Ergebnis in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, welches sich bis auf eine Ausnahme bisher über der 10-Prozent-Marke bewegte. Zur gestrigen Primetime fiel das Programm jedoch tief in die roten Zahlen.Insgesamt konnten bei dem 20:15-Uhr-Format lediglich 1,05 Millionen Zuschauer gemessen werden, was für den Sender einen katastrophalen Marktanteil von 4,1 Prozent bedeutete. Von den erwähnten Zuschauern ließen sich 0,54 Millionen Zuschauern der angesprochenen Zielgruppe zuweisen. Hier ergab der prozentuale Anteil am entsprechenden Markt ebenfalls sehr dünne 8,9 Prozent. Deutlich wird die missliche Lage, wenn darauf geblickt wird, dass bei Sat.1 sich stärker präsentierte.Das Sat.1-Format, welches sich auch zwischenzeitlich in einem Tief befand, schaffte es gestern 1,28 Millionen Zuschauer zu binden. Auch hier lag der Marktanteil bei an sich dünnen 5,4 Prozent, jedoch lag das Format damit sehr nahe am Tagesschnitt des Bällchensenders. Zielgruppen-Zuschauer konnte das Format 0,44 Millionen generieren, was auch kein glorreicher Wert ist, jedoch für immerhin 7,6 Prozent reichte, was wiederum im Groben dem Tagesschnitt von Sat.1 entspricht.