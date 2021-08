Quotencheck

«Ein Colt für alle Fälle» war seit Februar bei Nitro im Programm. Besonders in Sommer performte die Kult-Serie stark. Quotenmeter hat sich die fünfte Staffel näher angeschaut.

Bei Nitro gab es seit Februar immer am Samstag- und Sonntagmorgen die Kultserie aus den 80er-Jahren «Ein Colt für alle Fälle» zu sehen. Zuletzt performte die vierte Staffel herausragend gut und erreichte teilweise sogar sechs Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Quotenmeter hat sich deshalb die Quoten der fünften Staffel einmal genauer angeschaut, um herauszufinden, ob Nitro dieses Niveau halten konnte.Nitro zeigte 16 der insgesamt 22-teiligen Staffel, denn die Episoden 6, 12, 16, 19, 20 und 21 wurden erst 35 Jahre nach der TV-Premiere synchronisiert. Sky zeigte die bisher unveröffentlichten Folgen im Juli und August 2021. Los ging es mit den Nitro-Folgen der fünften Staffel am 17. Juli um 9:40 vor 0,16 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. „Der Fälscher“ wollten 0,06 Millionen Umworbene sehen. „Hoteldiebe“ kam im Anschluss auf 0,18 und weiterhin 0,06 Millionen Zuschauer. Auf dem Gesamtmarkt kam die erste Doppelfolge auf 2,7 und 2,9 Prozent. In der Zielgruppe standen starke 3,8 und 3,4 Prozent auf dem Papier. Einen Tag später erzielten die beiden nächsten Folgen ebenfalls zweimal 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt lag die Reichweite bei 0,17 und 0,21 Millionen. Die Sehbeteiligung lag jedoch „nur“ bei 2,2 und 2,5 Prozent.Am darauffolgenden Samstag wurde „Der Familienanwalt“ (Folge 5) und „Eine alte Rechnung“ (Folge 7) vor 0,13 und 0,17 Millionen gezeigt. In der Zielgruppe gab es zunächst leicht unterdurchschnittliche 1,9, dann wieder gute 2,7 Prozent Marktanteil. Am Folgetag lag das Quotenniveau mit 2,5 und 3,0 Prozent weiterhin in einem tollen Bereich. Ab 10:15 Uhr wurde sogar die Staffelrekordreichweite von 0,28 Millionen verbucht, was sagenhaften 3,1 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. Die letzten Ausgaben im Juli konnten da nicht mithalten. Es ging runter auf 0,12 und 0,10 Millionen Zuschauer und 2,1 und 1,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe waren mit 0,05 und 0,04 Millionen Werberelevanten 2,7 und 2,0 Prozent möglich.Am 1. August erholte sich «Ein Colt für alle Fälle» zunächst und verbuchte 2,9 und 2,7 Prozent der jungen Zuseherschaft. Der Samstag blieb eine Woche später hingegen im Tief stecken und holte nur 1,6 und 1,5 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt schalteten diesmal nur 0,14 und 0,11 Millionen ab 3-Jährige ein. Zum Abschluss der fünften Staffel holten die Episoden „Der Kompagnon“ (Folge 18) und „Phil lernt boxen“ (Folge 22) noch einmal starke Zahlen. Es wurden 0,18 und 0,21 Millionen Zuschauer ausgewiesen, wovon 0,07 und 0,06 Millionen aus der umworbenen Gruppe stammten. Die Marktanteile fielen mit 2,1 und 2,2 Prozent insgesamt und 3,2 und 2,4 Prozent in der Zielgruppe noch einmal sehr gut aus.Alles in allem brachte es die fünfte Staffel auf eine Reichweite von 0,17 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, wovon 0,05 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Auf dem Gesamtmarkt stehen für Nitro 2,2 Prozent, in der Zielgruppe 2,7 Prozent zu Buche. Damit kann man nur was die Reichweiten betrifft mit der grandiosen vierten Staffel mithalten, die auf durchschnittliche Sehbeteiligungen von 2,5 und 3,2 Prozent kam. Die Reichweiten lagen bei 0,16 beziehungsweise 0,06 Millionen Serien-Fans.