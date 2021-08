«Young Rock»: Dwayne Johnsons Jugendjahre ab Oktober bei Sky

TV-News

Die Sitcom erzählt auf amüsante Weise von der Kindheit und Jugend des Superstars.

Die Sitcomfeiert im Herbst ihre Deutschlandpremiere bei Sky. Wie der Sender bekannt gab, startet die 1. Staffel der Serie am 4. Oktober bei Sky Comedy . Die insgesamt elf Episoden werden immer am Montagabend in Doppelfolgen ausgestrahlt. Zudem stehen sie auch über den Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf bereit.«Young Rocks» Rahmenhandlung spielt im Jahr 2032. Im Zuge seiner Kandidierung für das Amt des amerikanischen Präsidenten gibt Dwayne Johnson ein Interview und blickt in diesem auf seine Jugend zurück. Anschließend springt die Handlung zwischen den Jahren 1982, 1987 und 1990 hin und her und zeigt Dwayne Johnsons Leben als Zehnjähriger, 15-Jähriger und 20-Jähriger.Die jüngeren Versionen des bekannten Darstellers werden von Adrian Groulx, Bradley Constant und Uli Latukefu gespielt. In weiteren Hauptrollen sind Stacey Leilua, Joseph Lee Anderson, Ana Tuisila und Matthew Willig zu sehen. Johnson entwickelte die Serie selbst gemeinsam mit Nahnatchka Khan und fungiert auch als einer der Produzenten. In den USA hat der Sender NBC «Young Rock» bereits für eine 2. Staffel verlängert.