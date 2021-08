Maybrit Illner kehrt eine Woche früher zurück

TV-News

Die Talkshow kommt bereits am 19. August aus der Sommerpause.

Maybrit Illner verkürzt ihre Sommerpause und geht bereits eine Woche früher als bisher geplant wieder auf Sendung. Anstatt am 26. August geht es bereits in dieser Woche am 19. August um 22.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe weiter.Hintergrund für die Entscheidung ist die dramatische Lage in Afghanistan. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen hatten die Taliban in Rekordzeit wieder die Macht in dem Land ergriffen, was zu chaotischen Evakuierungenszuständen in der Hauptstadt Kabul führte. Die Redaktion vonreagiert nun ebenfalls auf die dramatische Lage und kehrt eine Woche eher zurück. Wen Illner in der ersten Episode nach der Sommerpause begrüßen wird, ist aber noch nicht bekannt.Die vorzeitige Rückkehr der Talkshow wirkt sich auch auf die Sendungaus. So hatte das ZDF eigentlich am Donnerstag um 22.15 eine neue Ausgabe mit dem Thema „Wie fremd sind sich Ost und West“ ausstrahlen wollen. Die Sendung rutscht nun nach hinten. Anstatt um 22.15 Uhr geht es um 23.05 Uhr los.