3 Quotengeheimnisse

Florian Weiss sagte vor einer halben Million ein inzwischen aus der Zeit gefallenes Wort. Andy Griffith ermittelt ohne junge Zuschauer und Jason Biggs läuft nachts so wie gut wie am Tag.

Am Dienstagvormittag sprach Antenne Bayern-Moderator Florian Weiss mit dem Architekten Van Bo Le-Mentzel über das Wohnen. Das Pikante: Weiss fragte in einer Affekthandlung: "Bist du noch ein normaler Mitbürger oder bist du schon ein Zigeuner". Dass diese Aufregung kaum Wellen schlug, war auch der Uhrzeit geschuldet. Nur 0,56 Millionen Menschen schalteten zwischen 09.05 und 10.30 Uhr ein, wovon 70.000 14- bis 49-Jährige alt waren. Übrigens: Bei der Aufregung um «Die letzte Instanz», die im Januar ausgestrahlt wurde, handelte es sich um eine Wiederholung. Der Clip ging erst nach Monaten viral.Der Fernsehsender Nitro fährt derzeit sehr gute Einschaltquoten mit der besagten Anwaltsserie ein, die NBC zwischen 1986 und 1995 ausstrahlte. Insgesamt wurden 195 Folgen in neun Staffeln hergestellt. Nitro zeigt aktuell gleich drei Ausgaben der neunten Runde. Andy Griffith war zwar zwischen 10.05 und 12.35 Uhr sehr gefragt, denn die Marktanteile bei den Werberelevanten lagen bei 3,9, 5,2 und 4,9 Prozent, allerdings saßen lediglich 50.000, 70.000 und 70.000 junge Menschen vor dem Fernseher.Fast schon kurios sind die Quoten der Sitcom, die FOX vor einem Jahr ausstrahlte. Das Format mit Jason Biggs fuhr am Samstag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr 0,25 und 0,19 Millionen Zuschauer ein. Die Wiederholungen der zwei Geschichten brachten in der Nacht auf Dienstag gegen 02.00 Uhr 0,16 sowie 0,11 Millionen. Bei den Werberelevanten kamen die Reruns auf 7,8 und 7,4 Prozent, die Folgen am Samstag fuhren „nur“ 7,6 und 6,4 Prozent Marktanteil.