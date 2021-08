«Straight Outta Crostwitz»: Dreharbeiten zur MDR-Streaming-Serie haben begonnen

TV-News

Die Serie ist Teil der MDR-Streaming-Offensive «Mein Schwein pfeift».

Im sorbischen Crostwitz in der Nähe des sächsischen Bautzen haben die Dreharbeiten für die Streaming-Seriebegonnen. Die Kameras für die MRD-Produktion laufen seit dem 14. August. Die Mini-Serie gehört zur MDR-Streaming-Offensive «Mein Schwein pfeift», die bisher insgesamt drei Produktionen umfasst.«Straight Outta Crostwitz» erzählt die Geschichte der jungen Sorbin Hanka. Diese ist ihr Dasein als Schlagersängerin in der sorbischen Community leid, will sie doch eigentlich als Rapperin Karriere machen. Doch Angst vor dem Versagen sowie ihr erzkonservativer Vater haben bisher dafür gesorgt, dass Hanka sich ihren Traum nicht verwirklichen konnte. Um endlich ihre Leidenschaft ausleben zu können, verkleidet sich Hanka schließlich als Mann und beginnt, unterstützt von ihrem Bruder, ihr Ziel der Rap-Karriere zu verfolgen.Die Hauptrollen in «Straight Outta Crostwitz» spielen Jasna Fritzi Bauer, Daniel Christensen und Volker Zack. Die Drehbücher stammen von Joe von Hünerbein. Regie führen Daniel Lwowski und Andreas Nowak.Mit «Mein Schwein» pfeift suchte der MRD Formate, die das Lebensgefühl auf dem Land in Mitteldeutschland mit viel Humor widerspiegeln. «Straight Outta Crostwitz» war eine von insgesamt 150 Einreichungen, von denen der Sender am Ende insgesamt drei auswählte. Neben der «Straight Outta Crostwitz» konnten sich auch «Ollewitz» und «Die Pflegionärin» in dem Auswahlverfahren durchsetzen. Bei beiden Serien sollen die Dreharbeiten ebenfalls in den kommenden Wochen beginnen. Alle drei Formate sollen 2022 in der ARD-Mediathek erscheinen.