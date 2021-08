Wyatt Cenach unterschreibt bei WarnerMedia-Cartoon-Studios

US-Fernsehen

Der Comedian, Produzent und Autor hat zwei umfangreiche Verträge abgeschlossen.

Wyatt Cenac, bekannt für «Problem Areas», hat neue Geschäftsvereinbarungen für die WarnerMedia-Cartoon-Unterhaltungen unterzeichnet. Unter anderem wird er exklusive Geschichten für Warner Bros. Animation und Cartoon Network Studios kreieren. Cenac hatte seine ersten Erfolge mit «King of the Hill». Zuletzt lieh er seinen Stimmen in den Serien «Bob’s Burgers» und «Archer»."Es ist ein großer Gewinn, einen so witzigen, einfühlsamen und einzigartigen Menschen wie Wyatt bei uns in den Studios zu haben", sagte Sam Register, Präsident von Warner Bros. Animation und Cartoon Network Studios. "Seine kreative Stimme erweitert die Vielfalt der Geschichten, die wir erzählen können, und ich freue mich auf eine großartige Partnerschaft.""Die ganze Zeit, die ich damit verbracht habe, Cartoons zu schauen, anstatt meine Hausaufgaben zu machen, beginnt sich endlich auszuzahlen", scherzte Cenac in einer Erklärung.