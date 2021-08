«Sisi»: Dreharbeiten zur TVNOW-Event-Serie abgeschlossen

Vermischtes

Die sechsteilige Eventserie soll Ende des Jahres erscheinen.

Die Dreharbeiten zur kommenden Event-Seriesind offiziell abgeschlossen. In dieser Woche fiel die letzte Klappe für die Produktion, die in den vergangenen vier Monaten in Lettland, Litauen, Österreich, Ungarn und Deutschland drehte. Die sechsteilige Event-Serie stellt das Leben der österreichischen Kaiserin Elisabeth in den Mittelpunkt, die heute vor allem durch ihren Spitznamen Sisi bekannt ist.Bei der Serie handelt es sich um eine Produktion des Streaming-Dienstes TV NOW , der zukünftig in RTL+ umbenannt werden soll. Die Premiere soll noch in diesem Jahr bei dem Streaming-Anbieter erfolgen. Anschließend ist auch eine Ausstrahlung im Programm von RTL geplant. Konkrete Termine gibt es bisher aber noch nicht.In den Hauptrollen der Event-Serie sind Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Franz zu sehen. Désirée Nosbusch spielt die Erzherzogin Sophie, die Mutter von Franz. Darüber hinaus übernehmen Tanja Schleiff (Gräfin Esterhazy), Paula Kober (Fanny), Julia Stemberger (Sisis Mutter, Herzogin Ludovica in Bayern), David Korbmann (Graf Grünne), Pauline Rénevier (Herzogin Helene "Néné" in Bayern, Schwester von Sisi), Yasmani Stambader (Lajos Farkas), Giovanni Funiati (Graf Andrassy) und Marcus Grüsser (Sisis Vater, Herzog Max in Bayern) weitere Rollen.Als Showrunner sind Jens Freels und Andreas Gutzeit für «Sisi» verantwortlich. Die Drehbücher wurden Elena Hell und Robert Krause geschrieben, wobei Robert Krause und Andreas Gutzeit als Headautoren fungierten. Regie bei allen sechs Episoden führt Sven Bohse.