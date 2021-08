Peacock holt sich weitere Michael-Schur-Serie

US-Fernsehen

Jetzt hat man die Serie «Field of Dreams» bestellt.

Michael Schur und seine Produktionsfirma Fremulon sind weiterhin gut im Geschäft. In Zusammenarbeit mit Lawrence Gordon von The Gordon Company wird er mit David Miner von 3 Arts eine neue Peacock-Serie produzieren.ist eine Produktion von Universal Television."Über die Jahre hinweg ist «Field of Dreams» ein Fan-Liebling geblieben und hat seinen Platz im Zeitgeist behauptet", sagte Lisa Katz, Präsidentin von NBCUniversal Television and Streaming. "Es ist skurril und geerdet, ein Bereich, in dem Mike Schur brilliert, und wir freuen uns darauf, eine neue Version dieses Klassikers zu Peacock zu bringen." Die Serie basiert auf dem Oscar-nominierten Film «Feld der Träume» von Universal Pictures und soll die Mischung aus Familie, Baseball, Iowa und Magie, die den Film so beliebt und langlebig macht, neu interpretieren.Der Film basiert auf dem 1982 erschienenen Roman "Shoeless Joe" von W. P. Kinsella. In dem 1989 veröffentlichten Film spielt Kevin Costner einen Farmer aus Iowa, der von einer geheimnisvollen Stimme die Anweisung erhält, mitten in seinem Maisfeld einen Baseballplatz zu bauen.