«Promi Big Brother» erholt sich etwas

Mit nur 1 Million Zuschauern am Sonntagabend erspielte sich Sat.1 und «Promi Big Brother» das bis dato schlechteste Ergebnis. Gestern lief es wieder besser.

Die Lage schien bereits sehr drückend zu werden. Folge für Folge wollten weniger Menschensehen und am Sonntagabend ergab sich der Tiefpunkt von nur 1 Million Zuschauern bei 0,43 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile waren in beiden gemessenen Kategorien einstellig und ließen keinerlei Spielraum für Beschönigungen offen. Glücklicherweise war dieser Tiefpunkt nur ein Zwischentief, denn zum gestrigen Montagabend lief es bereits wieder besser.Zurück in der Primetime angekommen verbesserte sich «Promi Big Brother» sichtlich. Offenkundig schadet der Sonntagabend-Sendeplatz (22:20 Uhr statt 20:15 Uhr) dem Interesse zusehends, denn gestern erreichte die Show wieder 1,23 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Gerade der Marktanteil dürfte das bessere Gesamtergebnis direkt wieder relativieren, denn mit den 1 Million Zuschauern von Sonntag reichte es zu glatten 6 Prozent - wiederum aber auch deutlich später am Abend. Das Zielgruppen-Ergebnis ist mit 0,52 Millionen Zuschauern ebenfalls verbessert, wenn auch hier der Marktanteil im Vergleich zum Sonntag mit gestern 9,2 Prozent etwas gesunken ist.Das tägliche Folgeformat «Promi Big Brother - Die Late Night Show» lief gestern ebenfalls leicht verbessert mit 0,57 Millionen Zuschauern und 0,19 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe. Wie auch im gesamten reduzierten sich die Marktanteile im Vergleich zum Sonntag aus dem identischen Grund - der Uhrzeit. Von insgesamt Sonntag 7,7 Prozent verblieben zum Montag 6,1 Prozent, in der Zielgruppe ergaben sich Sonntag 9,1 und gestern 7,2 Prozent.