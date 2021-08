«Ich bin ein Star - Holt mich hier raus»: Neue Staffel könnte auf einem Schloss in Deutschland stattfinden

TV-News

Mit der großen Dschungelshow in einem Tiny House will man 2021 absehen. Die Quoten waren nicht gut.

Nachdem die geplante Staffel vonaufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden konnte, sieht es nun danach aus, als würde RTL für die neuen Folgen eine große Veränderung planen und nicht mehr in Australien drehen. So berichtet die „Bild am Sonntag“, dass sich der Sender aktuell nach potenziellen Drehorten in Deutschland umsieht.Als Vorbild scheint man sich dabei die britische Variante von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» zu nehmen. Die Produktion teilte sich in den vergangenen Jahren das Camp im australischen Murwillumbah mit seinen Kollegen aus Deutschland. Aufgrund der unsicheren Lage gaben die britischen Verantwortlichen aber Anfang August bekannt, dass die neue Staffel erneut in Wales im Schloss Gwrych gedreht wird. Dorthin waren die Verantwortlichen bereits mit der 2020er Staffel ausgewichen.Der „Bild am Sonntag“ zufolge soll man bei RTL ähnliche Pläne verfolgen und ebenfalls eine Burg oder ein Schloss als Drehort in Betracht ziehen. Dafür befände man sich dem Bericht zufolge bereits auf der Suche nach einer passenden Location in Süddeutschland. Tatsächlich offiziell äußern oder sogar bestätigen, wollte RTL dies bisher jedoch nicht.Die mittlerweile 15. Staffel der erfolgreichen RTL-Show sollte eigentlich wie gewohnt Anfang des Jahres erscheinen, musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben werden. Stattdessen produzierte RTL die Ersatzsendung «Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow». In dieser kämpften mehrere Teilnehmer um einen festen Platz im nächsten Dschungelcamp. Durchsetzen konnte sich am Ende Filip Pavlović, der in der neuen Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus auf die ebenfalls schon bestätigten Lucas Cordalis und Harald Glööckler treffen wird.