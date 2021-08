Bei «deep und deutlich» wächst das Moderationsteam

TV-News

Beim NDR-Format «deep und deutlich» geht es nicht nur weiter, es gibt Zuwachs im Moderationsteam in Person von Louisa Dellert.

Zum 26. August starten beim NDR die neuen Folgen. Das Talk-Format mit junger Zielgruppe überraschte mit den ersten Folgen mit tiefgründigen, spannenden und ungewöhnlichen Storys. Unter anderem kamen die YouTuber von The Real Life Guys zu Wort, Fynn Kliemann erzählte über seine Bühnenangst und Alli Neumann sprach offen und ernst über nicht einvernehmlichen Sex. Die Spanne an Themen und Ansätzen war also bereits in den ersten Folgen mehr als bunt, nun gibt es neue Folgen.Für die Moderation stehen erneut die Journalistin Aminata Belli, der Rapper MoTrip und Moderator Tarik bereit. Neu im Team ist hingegen die Podcasterin und Unternehmerin Louise Dellert, die Svenja Kellershohn ersetzt. Kellershohn übernimmt im WDR und in der ARD neue Projekte. Thematisch beschäftigt sich Dellert persönlich und auf ihren Social Media Kanälen mit nachhaltigem Leben und gesellschaftspolitischen Themen und bei Phoenix war sie die Stimme der jungen Generation in der Corona-Krise. Zudem war sie in einer der ersten Sendungen «deep und deutlich» als Gast anwesend.Die Ausspielkanäle werden sich zudem teilweise ebenfalls ändern. Entstehen soll ein «deep und deutlich»-Kosmos, in dem die neuen Ausgaben alle zwei Wochen in der ARD Mediathek auftauchen werden und zudem auf dem neuen «deep und deutlich»-YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Der Instagram-Kanal soll ständig aktuell bespielt werden, die Folgen werden linear im NDR Fernsehen und bei ONE laufen und auch N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR ist mit im Boot. Über die verschiedenen Ausspielwege wird sich auch der Content entsprechend unterscheiden.