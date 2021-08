«Bauer sucht Frau International» startet gut

Quotennews

Wobei gut hier im Kontext verstanden werden muss. In beiden Quoten-Kategorien landet RTL zweistellig und ist über Tagesschnitt, im Vergleich zum Staffelstart 2020 ist das Ganze weniger gut.

Den Vergleich eines Serienstarts zu ziehen, ist immer mühsam. Gerade in Zeiten mit sommerlichen Temperaturen, wenn jeder Tag komplett anders verlaufen kann und zudem sich aktuell RTL in einem Umbruch befindet. Umbruch hin oder her,startete 2020 mit rund 3,5 Millionen Zuschauern, 2019 mit noch 3,32 Millionen Zuschauern und nun startete gestern die neue Staffel. Rein von der Anzahl her reduzierte sich das Interesse auf noch 2,57 Millionen Zuschauer, jedoch ist dies keinesfalls ein Fehlstart. Hinter dem Marktanteil zeigt sich zumindest der prozentuale Erfolg, denn 2019 erreichte man 13,3 Prozent, 2020 waren es 10,2 Prozent und gestern eben 10,4 Prozent. Wenn also auch rund eine Million Zuschauer weniger vertreten waren, prozentual lief es vergleichbar.Wichtig, gerade für die privaten Sender, ist stets das Ergebnis in der Zielgruppe. Hier reichte es 2019 für 14,6 Prozent bei 1,1 Millionen Zuschauern, 2020 ergaben sich knappe 10 Prozent bei 1,02 Millionen Zuschauern und schließlich gestern waren "nur" 0,7 Millionen Zuschauer vertreten. Die Quote allerdings pendelte sich bei 11,3 Prozent ein. Erneut also eine gleiche Situation: die Anzahl an Zuschauern ist klar geringer - die Quote jedoch ist vergleichbar.Für den weiteren Verlauf der Staffel lässt diese erste Folge sicherlich noch keinen Ausblick geben. Immerhin positionierte sich die gestrige Primetime als erfolgreichstes Format am gesamte Tag, abgesehen von «RTL Aktuell», welches sich über 2,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren um 18:45 Uhr freuen konnte. Hier war auch die Zielgruppe stärker vertreten und erreichte einen Marktanteil von 19,3 Prozent bei 0,78 Millionen Zuschauern. Der Vorabend-Neustartab 19:05 Uhr verlief weitestgehend unauffällig. Das Programm generierte 1,26 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,1 Prozent. Die Zielgruppe gestaltete sich mit 0,39 Millionen Zuschauer und einem Anteil am Markt von 8,3 Prozent.