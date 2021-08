Primetime-Check

Das Erste startet mit einem Magazin in die Primetime, das Zweite startet ebenfalls erst um 20:30 Uhr mit dem Abendprogramm. Ansonsten wurde der Henssler gegrillt und auf ProSieben Le Mans befahren. Was lief am besten?

Das Erste griff am gestrigen Sonntagabend auf ein Magazin zurück und sendete «Brennpunkt: Kabul vor dem Fall – Wie weiter in Afghanistan». Interessierte fand das Programm insgesamt 5,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Zusätzlich konnten 1,39 Millionen Zuschauer der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen zugeordnet werden. Es ergaben sich Marktanteile von insgesamt 22,4 Prozent und 21,8 Prozent am Markt der Jüngeren. Das Zweite sendete hingegen miteine Dokureihe bis 20:30 Uhr. Hierzu konnten 3,18 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,31 Millionen jüngere Zuschauer gemessen werden. Beim ZDF ergaben sich demnach Marktanteile von insgesamt 13,2 Prozent und 5,5 Prozent am jungen Markt. Im Anschluss sendete der Mainzer Sender den TV-Film. Hierzu generierte der Sender 3,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und konnte sich über 0,37 Millionen Jüngere freuen. Die Marktanteile pendelten sich bei 9,1 und 4,5 Prozent ein. Der ARD-Tatort,lief ab 20:30 Uhr im Ersten vor noch 4,37 Millionen Zuschauern, während hiervon 0,75 Jüngere definiert werden konnten. Die Marktanteile des Ersten lagen damit bei 16,5 Prozent insgesamt und 11,8 Prozent am jungen Markt.Bei den Privaten startete RTL ab 20:15 Uhr mitund sicherte sich damit 2,57 Millionen Zuschauer, wovon 0,7 Millionen der werberelevanten Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen demnach bei 10,4 Prozent am Gesamtmarkt und 11,3 Prozent am Zielgruppenmarkt. Die nächste Show des Abends spielte sich bei VOX ab, hier gab es. Dazu ließen sich 1,22 Millionen Zuschauer insgesamt messen, wovon wiederum 0,52 Millionen Umworbene erkannt werden konnten. Die Marktanteile beliefen sich auf insgesamt 5,3 Prozent und 8,9 Prozent am Markt der Zielgruppe.Bei ProSieben Sat.1 und RTLZWEI setzte sich der Sonntagabend im Film-Format fort. Es lief «Le Mans 66 – Gegen jede Chance» ► , während bei RTLZWEIgezeigt wurde. ProSieben setzte sich mit 1,55 Millionen Zuschauern klar an die Film-Spitze des Abends. Hiervon konnten 0,7 Millionen Zielgruppen-Zuschauer definiert werden. Die Marktanteile ergaben sich mit insgesamt 6,6 Prozent und 11,8 Prozent am Markt der Zielgruppe. Der RTLZWEI-Film generierte 0,79 Millionen Zuschauer, wobei hiervon „nur“ 0,39 Millionen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gemessen werden konnten. Die Marktanteile bei VOX lagen damit bei 3 Prozent am Markt der Zielgruppe und 6,2 Prozent am gesamten TV-Markt.Sat.1 sendete schlussendlich noch «Begabt – Die Gleichung eines Lebens» ► . Hierzu schafften es 1,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und wiederum 0,61 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile beliefen sich auf 5,3 Prozent insgesamt und 9,6 Prozent am Markt der Zielgruppe. Bei Kabel Eins lief eine Episodeund mit ihr erreichte der Sender 0,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,22 Millionen mit dabei, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 3,5 Prozent belief. Insgesamt reichte es für Kabel Eins damit für 2,1 Prozent des Marktes.