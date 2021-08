Seven.One Entertainment und Deutsche Telekom intensivieren Partnerschaft

TV-News

MagentaTV-Kunden erhalten künftig Zugriff auf den neuen UHD-Event-Kanal ProSiebenSat.1 UHD.

Am Freitag gaben die Seven.One Entertainment Group und die Deutsche Telekom bekannt, das die beiden Unternehmen ihre langjährige Partnerschaft in den Bereichen Content und Vermarktung erweitern werden. Im Rahmen des Deals wird der neue UHD-Kanal ProSiebenSat.1 UHD, der am heutigen Freitag mit dem Bundesliga-Auftaktspiel an den Start geht, beim Telekom-Dienst MagentaTV integriert. Zusätzlich zu den neuen Inhalten haben die Partner auch die zukünftige Einspeisung aller linearen TV-Sender der Gruppe vereinbart. Diese stehen somit den Kund:innen der Deutschen Telekom auch weiterhin langfristig zur Verfügung. Die Vereinbarung umfasst die Verbreitung der Free- und Pay-TV-Sender sowie die Integration der Sender-Mediatheken auf der MagentaTV Plattform.„Die neue Vereinbarung mit der Deutschen Telekom zahlt perfekt auf unsere Strategie ein: bestmögliche Erreichbarkeit der Inhalte für unsere Zuschauer:innen und damit größtmögliche Reichweite und Vermarktungsmöglichkeiten. Damit stellen wir die Weichen für das Fernsehen der Zukunft. Einerseits können unsere Zuschauer:innen dadurch über MagentaTV aus dem Vollen schöpfen und unsere Inhalte Live oder On-Demand, in HD und UHD empfangen. Andererseits erschließt die neue Kooperation durch die Zusammenarbeit bei Addressable TV zusätzliche Vermarktungspotentiale“, kommentierte Wolfgang Link, Vorstandsmitglied ProSiebenSat.1 Media SE, den Ausbau der Partnerschaft und ging auch auf die Zusammenarbeit im Bereich Vermarktung ein.Darin umfasst die Kooperation sowohl Addressable TV als auch innovative zielgruppenspezifische Vermarktungsangebote bei den On-Demand-Inhalten der Seven.One Entertainment Group. Die Integration von MagentaTV und dessen Kundenstamm ermöglicht eine größere Reichweite bei der intelligenten Vermarktung. Technologisch basieren die Addressable TV und Targeting-Angebote - wie bereits bei d-force - auf den konzerneigenen Lösungen von virtualminds sowie auf Technologie von smartstream.tv.„Die neue langfristige Vereinbarung mit der Deutschen Telekom bringt beide Partner in eine echte Win-Win-Situation. Ausgehend von unserem attraktiven Content, den die Kund:innen der Telekom auch weiterhin in SD und HD erleben können, ermöglicht sie uns, zukünftig Addressable TV-Kampagnen auch über MagentaTV auszuspielen. Damit steigern wir die Reichweite für dieses innovative Vermarktungsangebot. Darüber hinaus bietet die Vereinbarung zusätzliche Vermarktungspotentiale im On-Demand-Bereich. Das ist ein wichtiger Schritt, TV-Werbung smarter zu machen und ermöglicht uns, Werbekampagnen auch bei MagentaTV datenbasiert und zielgruppenspezifisch zu verbreiten“, erklärt Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution Officer Seven.One Entertainment Group.Der TV-Chef der Telekom Deutschland, Michael Schuld, fügte hinzu: „Wir haben uns gemeinsam mit der ProSiebenSat.1 Media SE für die Zukunft optimal aufgestellt. Wir werden die Reichweite von MagentaTV über alle Kanäle konsequent weiter ausbauen und gemeinsam vermarkten. Zusätzlich ermöglichen wir auf unserer MagentaTV Plattform das Ausspielen innovativer Werbeformate und nutzen dazu auch die Kompetenz unseres hauseigenen Datenspezialisten emetriq. Und mit den attraktiven Inhalten der Seven.One Entertainment Group jetzt sogar in UHD bieten wir auf MagentaTV noch mehr Unterhaltung ob Live oder on Demand.“