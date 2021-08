Disney+ startet in Südkorea, Hongkong und Taiwan

International

Der erfolgreiche Streamingdienst aus dem Hause Disney expandiert weiter.

Noch im November dieses Jahres möchte Disney mit seinem gleichnamigen Streamingdienst in Südkorea, Hongkong und Taiwan an den Start gehen. Die Ankündigung wurde am Rande der Quartalszahlen-Präsentation bekannt gegeben. In Japan wird Disney eine weitere Unterhaltungsmarke hinzufügen, die Medien spekulieren mit dem Star-Segment.Im asiatisch-pazifischen Raum ist Disneys Streaming-Dienst derzeit in Australien, Neuseeland, Japan und Singapur unter dem Namen Disney+ und in Indien, Malaysia, Indonesien und Thailand unter dem Namen Disney+ Hotstar verfügbar. Obwohl Disney+ gute Zahlen im asiatischen Raum vorlegen kann, gibt es dort eine große Konkurrenz."Die Resonanz auf Disney+ im asiatisch-pazifischen Raum hat unsere Erwartungen übertroffen, denn die Verbraucher suchen nach vielfältigen Unterhaltungsinhalten und fühlen sich von unserem Marken- und Franchise-Portfolio angezogen", sagte Luke Kang, Präsident von The Walt Disney Company Asia Pacific, in einer vorbereiteten Erklärung. "Wir freuen uns über das Abonnentenwachstum und die Partnerschaften, die wir in den Märkten geschlossen haben."