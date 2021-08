Disney rückt Netflix auf die Pelle

Vermischtes

Insgesamt haben die Streamingdienste schon über 170 Millionen Abonnenten.

In den Monaten April, Juni und Juli legte der Disney-Dienst Disney+ um 12,4 Millionen Abonnenten dazu und übertraf somit die Erwartungen der Analysten. Das Angebot zählt nun 116 Millionen Abonnenten und somit wuchs das Angebot des Mickey-Maus-Unternehmens zum zweitgrößten Streamingdienst weltweit.Die Abonnentenzahlen für den Flaggschiff-Dienst des Mäusehauses beinhalten auch die Kunden von Disney+ Hotstar, das in Indien, Indonesien, Malaysia und Thailand verfügbar ist. Der Großteil der Zuwächse von Disney+ im letzten Quartal stammte von Hotstar, das nun knapp 40 Prozent der insgesamt 116 Millionen Abonnenten ausmacht, erklärte Finanzchefin Christine McCarthy den Analysten auf der Bilanzpressekonferenz. Disney-Chef Bob Chapek wies daraufhin, dass der Umsatz pro Kunde im asiatischen Raum deutlich geringer sei. Außerdem sei die Expansion in die osteuropäischen Länder auf den Sommer 2022 verschoben worden.Disney erreicht mit Hulu 42,8 Millionen Abonnenten, für ESPN+ zahlen aktuell 14,9 Millionen Menschen, sodass der Gesamtkonzern auf insgesamt 173,7 Millionen Abonnenten wächst. Der Marktführer Netflix kann derzeit 209,2 Millionen zahlende Kunden vorweisen. Allerdings ist es unklar, ob das aus Los Gates stammende Unternehmen diese Zahl langfristig halten kann.