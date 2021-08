Netflix castet «Avatar»-Rollen

US-Fernsehen

Man habe vier Schauspieler gefunden, teilte das Unternehmen mit.

Der Streamingdienst Netflix hat seine vier Hauptdarsteller fürgefunden. Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley und Dallas Liu haben sich der Serie angeschlossen. Cormier wird die Rolle des Aang übernehmen, während Kiawentiio Katara spielen wird. Ousley wird Sokka verkörpern, während Liu Zuko mimt.Darüber hinaus bestätigte Netflix, dass Albert Kim als Autor, ausführender Produzent und Showrunner an Bord der Serie ist. Kim hat zuvor an Serien wie «Sleepy Hollow», «Deadly Class» und «Nikita» gearbeitet. "15 Jahre weitergedacht. Netflix bietet mir die Möglichkeit, ein Live-Action-Remake von «Avatar» zu entwickeln“, schrieb Kim in seinem Blog."Mein erster Gedanke war: 'Warum? Was könnte ich mit der Geschichte tun oder sagen, was im Original nicht getan oder gesagt wurde?' «A:TLA» hat in den letzten anderthalb Jahrzehnten nur an Popularität und Anerkennung gewonnen, was ein Beweis dafür ist, wie vollständig und überzeugend die Erzählung war. Wenn es also nicht kaputt ist, warum es reparieren? Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto interessanter wurde es für mich. Die VFX-Technologie ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass eine Live-Action-Version nicht nur getreu umsetzen kann, was in der Animation gemacht wurde – sie kann einer fantastischen Welt eine neue visuelle Dimension verleihen. Wir werden in der Lage sein, das Biegen auf eine reale und viszerale Weise zu sehen, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben."