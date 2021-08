Sebastian Hellmann: Mario Gomez zu integrieren, wird sicherlich spannend

Interview

Sebastian Hellmann, Champions-League-Moderator für Amazon Prime Video, erklärt, was bei der Prime-Video-Übertragung der Champions League anders läuft als bei Sky, das die Bundesliga zeigt. Natürlich ging es auch um seinen Lieblingsverein Arminia Bielefeld und um Neutralität bei internationalen Spielen.

Klar bin ich Fan und schaue mir die Spiele an. Fußball ist ja so etwas wie mein soziales Schmiermittel (lacht), aber auf die Finger schaue ich keinem. Jeder hat seine Art und das ist auch gut so.Wir sind im Stadion, nah dran, Emotion, Fußballromantik, duftender Rasen inklusive. Das Spiel als Kern des Ganzen, aufbereitet vom ganzen Team. Es soll und wird nichts fehlen.Schwere frage. Ich durfte ja schon mit vielen arbeiten. Alle mit großen Qualitäten. Mario Gomez als neues Expertengesicht bei uns zu integrieren wird sicherlich spannend.Eine starke Marke war auf der Suche nach einem erfahrenen Host und ich finde die UEFA Champions League ist ein absoluter Top-Wettbewerb. Da haben sich einfach zwei gefunden.Sky hat mich und umgekehrt 22 Jahre begleitet. Es gab immer mal Anfragen. Loyalität hat beiden Seiten sehr gut gestanden.Ich bin sehr froh, dass beide Unternehmen mir die Möglichkeit geben für sie zu arbeiten. Samstag ist Topspielzeit bei Sky und Dienstag Champions-League-Zeit bei Prime Video.Wir werden hoffentlich wieder im Stadion sein mit dem Topspiel und arbeiten immer mit vielen neuen Ideen an den Übertragungen. In jedem Fall ist der Samstag bei Sky der Herzschlag der Bundesliga und die 2. Liga gibt es ja auch.Überraschend? Hier ist ein guter Zeitpunkt das Interview abzubrechen. (lacht) Arminia in der Champions League – ich bin ein optimistischer Mensch, aber so viel Fantasie habe ich dann doch nicht.Viel mehr als so ein Jahr geht ja kaum. Gute Leute, die die richtigen Entscheidungen treffen und eine Mannschaft, die von allen gemocht wird. Also von fast allen.Neutralität ist kein Problem, solange die Arminia gewinnt.Der Satz hat sicherlich seine Berechtigung. Ich bin in der Gesamtbeurteilung dann aber lieber auf der Seite der besseren Mannschaft.Das Interview mit Rudi Völler nach der Spielunterbrechung gehört sicherlich dazu. Die Übertragung am 11. September 2001 leider auch. Ohne Kommentar. Die griechischen Fans auf Schalke haben trotz allem gefeiert. Es war furchtbar. Dann der Stromausfall in Bremen. Da haben wir mit einer Kamera gesendet, die mit einer AutobaIerie betrieben wurde. Die Muffe Carola war Bauarbeiten zum Opfer gefallen. Es gab so vieles, herrlich. Ich höre mich schon an, wie ein alter, weiser Fußballhase. (lacht)Ich stimme da nicht ganz zu. Wenn wir uns Ajax oder Bergamo anschauen, gibt es schon viele, schöne überraschende Momente. Und, dass die großen Mannschaften oft große Titel gewinnen ist ja nicht so überraschend.