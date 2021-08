«Beauty & the Nerd» bleibt zweistellig

Quotennews

Im Anschluss strahlte ProSieben dieses Mal das «Sex-Seminar» aus. Dieses fuhr nur schwache Quoten ein.

Am Donnerstag zog die 27-jährige Game-Testerin Teresa und der Beziehungscoach Julian aus Köln in die Traumvilla auf Zypern. ProSieben teaserte schon im Vorfeld: Werden Julien und Teresa auf Zypern zum unschlagbaren Dreamteam? Die Antwort wollten sich in dieser Woche 0,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 3,7 Prozent - ein neuer Tiefpunkt wurde in der Geschichte des Formats erreicht.Die dritte-Staffel startete am vergangenen Donnerstag bei ProSieben. Zum Auftakt versammelten sich 0,97 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen, mit 0,63 Millionen Umworbenen verbuchte die rote Sieben 11,8 Prozent. Mit der zweiten Folge kam der in Unterföhring ansässige Fernsehsender auf 0,63 Millionen junge Fernsehzuschauer, die zu einem Marktanteil von mäßigen 10,4 Prozent führten.Um 23.05 Uhr setzte ProSieben auf, das von Carsten Müller geleitet wurde. Die Vorlesung mit pikanten, neugierigen und mutigen Fragen wollten lediglich 0,23 Millionen junge Fernsehzuschauer sehen, der Marktanteil lag bei miesen 6,9 Prozent. Bei den Gesamtzuschauern wurden 0,38 Millionen Zuschauer verbucht, der Marktanteil lag bei 3,2 Prozent.