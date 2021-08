«Nihat  Alles auf Anfang» ersetzt Ende September «GZSZ»

TV-News

Das «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Spin-off, das sich um Timur Ülkers Rolle Nihat Güney dreht, wird an zwei Tagen Ende September bei RTL gezeigt, die zehnteilige Serie ist schon vorher bei TVNow abrufbar.

Wie im Mai bekannt wurde, arbeiteten RTL und UFA Serial Drama an einem Spin-off der beliebten Vorabend-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», das sich ausschließlich um Timur Ülkers Figur Nihat Güney dreht ( Quotenmeter berichtete ). Die zehnteilige Serie trägt den Titelund hat nun einen Starttermin erhalten. Die Ausspielung erfolgt beim Streamingdienst TVNow online first am 15. September. RTL zeigt eine Woche später jeweils fünf Folgen auch im Free-TV. Am 22. und 23. September gehen auf dem «GZSZ»-Sendeplatz um 19:40 Uhr jeweils fünf Folgen am Stück auf Sendung.RTL verspricht für «Nihat – Alles auf Anfang», dass sich die Serie nicht nur an «GZSZ»-Fans richte, denn der Spin-off „ist eine in sich abgeschlossene Serie, bei der alle Zuschauerinnen und Zuschauer ohne «GZSZ»-Vorwissen einsteigen können“. Dennoch schließt «Nihat» an der Handlung der Muttersoap an, den dort beschäftigt sich der Protagonist seit Wochen mit seiner Herkunft und der Suche nach seiner leiblichen Familie. Nachdem ihn ein Hinweis erreicht, verschlägt es Nihat ins Hamburger Rotlichtmilieu, wo die Handlung des Spin-offs startet. Dreh- und Angelpunkt der Serie ist die Kult-Kneipe "Cherry Palace", das der schillernden Drag Queen Madita (gespielt von Nico Birnbaum) gehört.„Actiongeladene Kampfszenen, dramatische Schicksalsschläge und viele Lacher machen «Nihat - Alles auf Anfang» zu einem ultimativen Erlebnis, dass man auf keinen Fall verpassen sollte“, verspricht Hauptdarsteller Timur Ülker. „Als gebürtiger Hamburger war es sehr schön, wieder in der Heimat zu drehen. Beim Dreh in Hamburg musste ich kurz schmunzeln, denn früher wurde ich von den Türstehern auf der Reeperbahn abgewiesen und durfte zum Feiern nicht in einige der Clubs rein. Für meine Serie wurde dann plötzlich die gesamte Große Freiheit abgesperrt. Das war ein schönes Bild und Erlebnis“, erzählt er weiter.Neben Tülker spielen in weiteren Rollen Sarah Mangione, Nico Birnbaum, Matthias Ludwig und Maximilian Schneider. Dominique Moro ist die Produzentin, Producerin ist Christine Melzer. Regie führt Christian Singh. Executive Producer seitens RTL ist Christiane Ghosh, die Redaktion liegt bei Christina Pachutzki. UFA Serial Drama hat die zehnteilige Serie produziert. «Nihat – Alles auf Anfang» wird zudem bei RTL UHD in UHD HDR zu sehen sein.