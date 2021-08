«Bauer sucht Frau International»-Kandidat verstirbt kurz nach den Dreharbeiten

Vermischtes

Auf Wunsch der angehörigen Söhne des Landwirts strahlt RTL die Szenen mit Bauer Werner aus Südafrika dennoch aus.

Wie RTL am Donnerstagmorgen mitteilte, verstarb einer der teilnehmenden Kandidaten der am Sonntag, 15. August, startenden Sendung. Wenige Wochen nach den vor zwei Monaten abgeschlossenen Dreharbeiten verstarb der in Südafrika lebende Bauer Werner seiner kurzen, aber schweren Krebserkrankung, wie der Kölner Sender vermeldete. Dennoch werde man die Szenen mit dem Landwirt zeigen, der nach dem Tod seiner Ehefrau im vergangenen Jahr noch einmal verlieben wollte.Der Schritt erfolgte in Abstimmung mit Werners Söhne, die um die Ausstrahlung der Szenen gebeten hatten, denn während der Hofwoche mit seinen potenziellen Herzdamen Conny und Karin soll es dem 64-Jährigen damals noch gut gegangen ein. Für die Söhne sind dies daher Szenen einer „glücklichen und unbeschwerten Zeit“, die in Erinnerung bleiben sollen.„Wir freuen uns riesig, diese Erinnerung zu haben und dieses Andenken an Papa", werden die Söhne in einer RTL-Mitteilung zitiert. Der Kölner Sender zeigt am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr die erste Folge des «Bauer sucht Frau»-Ablegers. Weitere Ausgaben sind dann immer montags zur besten Sendezeit im Programm.