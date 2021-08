Wattpad Webtoon verlängert Vidio-Vertrag

International

Das Geschichten-Unternehmen baut seine indonesische Produktpalette aus.

Die von Fans betriebene Unterhaltungs- und Storyseite Wattpad, die mit Wattpad Webtoon Studios ihr eigenes Produktionsunternehmen gegründet hat, verlängerte ihre Vereinbarung mit dem indonesischen Streamingdienst Vidio und dem führenden lokalen Produzenten Screenplay Films. Das ist der erste größere Deal, der bekannt wurde, nachdem das in Kanada ansässige Unternehmen im Juni vom koreanischen Tech-Unternehmen Navar gekauft wurde.Vidio hat fünf neuen Serien grünes Licht gegeben und eine zweite Staffel der Rekordserie «Turn On» bestellt. Weitere neue Projekte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Wattpad wurde als Online-Publikationsplattform konzipiert. Da sie weltweit und in mehreren Sprachen operiert, ist sie in der Lage, beliebte Inhalte von weniger bekannten Autoren zu identifizieren und aufkommende regionale Trends und Genres zu erkennen. Dies hat Wattpad zu einer wertvollen Quelle für originäre Inhalte für Produzenten und Sendergruppen wie Netflix , Sony Pictures Television, Crunchyroll, The Jim Henson Company, Vertigo Entertainment und Constantin Film gemacht.