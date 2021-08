«Power»-Schöpferin Courtney A. Kemp geht zu Netflix

US-Fernsehen

Die Autorin hat bei Starz derzeit einige Eisen im Feuer. Jetzt möchte sie neue Projekte bei Netflix unterbringen.

Die Schöpferin, Autorin und Produzentin des riesigen «Power»-Universums, Courtney A. Kemp, hat einen mehrjährigen Vertrag mit dem Streamingdienst Netflix geschlossen. Kemp wird mit ihrem Unternehmen End of Episode neue Projekte entwickeln. Das Produktionsteam wird sich dem Wechsel zu Netflix anschließen."Courtney ist ein echtes Talent – eine kreative Kraft und Weltenbauerin, die großartige Serien macht. Ich bewundere ihre klare Vision und ihre Stimme, und sie hat ein großartiges Gespür dafür, was das Publikum will", sagte Bela Bajaria, Netflix' Leiter der globalen TV-Abteilung, in einer Erklärung, in der er den Pakt ankündigte. "Courtney hat etwas wirklich Seltenes und Außergewöhnliches im Fernsehen erreicht und wir sind begeistert, sie bei Netflix willkommen zu heißen." Die Partnerschaft ermöglicht es, die globale Präsenz von Kemp's End of Episode zu erweitern und gleichzeitig den Fokus auf Geschichten von Frauen, BIPOC und LGBTQ-Autoren zu legen.Bevor sie das umfangreiche «Power»-Franchise für Starz schuf, das aus vier Spin-offs besteht («Power Book II: Ghost», «Power Book III: Raising Kanan», «Power Book IV: Force» und «Power Book V: Influence»), schrieb und produzierte sie unter anderem für «The Good Wife» und «The Bernie Mac Show».