Kathy Griffin spielt bei «Search Party» mit

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird eine Rolle in der fünften Staffel der HBO-Max-Serie übernehmen.

Die Komikerin Kathy Griffin wird beimitspielen. Die Schauspielerin übernimmt die Rolle der Liquorie Montague, eine Verschwörungstheoretikerin, die Chantal (Clare McNulty) unter ihre Fittiche nimmt. Erst vor Kurzem wechselte die HBO-Serie zum Streamingdienst HBO Max , um ein größeres und jüngeres Publikum anzusprechen."Die Zusammenarbeit mit Kathy war für uns ein großer Moment im Leben. Sie brachte so viel Wärme, Menschlichkeit und Professionalität mit ans Set und lieferte eine Performance ab, die die Welt begeistern wird", so die Showrunner Sarah-Violet Bliss und Charles Rogers in einer gemeinsamen Erklärung.Die Komikerin, Autorin und Schauspielerin Griffin war zuletzt in der Netflix-Serie «You» zu sehen. In der neuen Staffel von «Search Party» wird auch Jeff Goldblum auftreten. Das Format wird von Jax Media produziert.