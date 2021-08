Viggo Mortensen: Es war ein Glückstreffer

Interview

von Markus Tschiedert 16. August 2021, 11:14 Uhr

Der 62-Jährige verarbeitet mit seinem Regiedebüt «Falling» sein Leben. Im Gespräch mit Quotenmeter erläutert er auch die Geschichte von einer Ente.

Als heldenhafter Aragorn in den Verfilmungen der Fantasy-Trilogie «Der Herr der Ringe» ist er in die Annalen der Filmgeschichte gegangen. Seitdem hat sich Viggo Mortensen (62) mit ernsthafteren Dramen wie «Captain Fantastic» , aber auch mit Tragikomödien wie «Green Book» weiterentwickelt. Der nächste konsequente Schritt für den US-Schauspieler konnte nur hinter die Kamera führen. Mit der tragischen Vater-Sohn-Geschichte «Falling» (seit 12. August im Kino) liefert er nun ein eindrucksvolles Regiedebüt ab, in dem er teilweise auf seine eigenen Familienerinnerungen zurückgegriffen hat. Wir trafen Viggo Mortensen zum Interview in Berlin.Ehrlich gesagt, ist das meiste erfunden. Alles was mit der Familie geschieht und worüber gesprochen wird, habe ich mir zuvor ausgedacht. Aber es gibt einige Kleinigkeiten wie die in Rückblenden erzählte Entenjagd am Anfang, die wahr sind. Die Dynamik, die in der Szene zwischen dem Ehemann und Ehefrau herrscht ist ähnlich wie die meiner Eltern. Letztlich ist aber auch das eine Fiktion.Ja, das sind die Namen meiner beiden Brüder, die sicherlich noch einige Parallelen mehr erkennen werden als ich hier erzählen kann. Ich war ja selbst erst vier als mein Vater mit mir zur Entenjagd ging. Das ist eine Erinnerung, die sich bei mit eingeprägt hat.Na ja, es war ein Glückstreffer. Es war Winter, die Sonne ging gerade unter und mein Vater fragte: ‚Willst du es mal versuchen?‘ Klar wollte ich und schoss. Danach holte ich die tote Ente aus dem kalten Wasser, legte sie Zuhause in die Badewanne und nahm sie auch mit ins Bett. Ja, das ist alles so passiert, und ich nahm diese eigene Erinnerung, um Vater und Sohn aus verschiedenen Perspektiven in die Vergangenheit schauen zu lassen.