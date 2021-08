Mindy Kaling adaptiert den Roman «Hana Khan Carries On»

Kino-News

Die Schauspielerin und Produzentin macht den neuen Film für das Amazon-Streamingangebot.

«The Office»-Akteurin, Autorin und Produzentin Mindy Kaling hat weiterhin alle Hände voll zu tun. Zuletzt veröffentlichte Netflix die zweite Staffel von «Never Have I Ever» und für HBO Max ist sie in den Serien «The Sex Lives of College Girls» und «Velma» verwickelt. Nun adaptiert sie für Amazon den Romanvon Uzma Jalaluddin als Spielfilm.Der Roman handelt von zwei konkurrierenden Halal-Läden. Hanas Familie besitzt ein Restaurant namens Three Sisters im Viertel Golden Crescent in Toronto, und ihr Geschäft wird bedroht, als ein kommerzielleres, auf Fusion basierendes Lokal in der Straße einzieht. Der Haken an der Sache ist, dass Hana und der Besitzer des anderen Restaurants, Aydin, sofort eine romantische Verbindung haben.Sahar Jahani wird das Drehbuch schreiben, während Mindy Kaling und Jessica Kumai Scott über Kaling International produzieren werden. Jahani schrieb zuletzt für «13 Reasons Why», «The Bold Type» und die erste Staffel von «Ramy».