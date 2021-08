Sportcheck

Unter der Woche starten die entscheidenden Qualifikationsspiele für die Fußball-Champions League.

In der 1., 2. und 3. Liga Deutschlands finden am Wochenende interessante Partien statt - und auch die Spiele von Liverpool oder Paris St. Germain darf man nun wieder im TV live sehen. In der dritten August-Woche dominiert wie erwartet das runde Leder auf den Bildschirmen.Letztmals ein Rückblick auf die schon vor einer Woche zu Ende gegangenen Olympischen Sommerspiele: Mehr als 372 Millionen Menschen in Europa sahen Tokyo 2020 im TV und digital: Discovery und Discovery+ sowie die Eurosport Streaming-Dienste vermelden mehr als zehn Prozent mehr Zuschauer als bei den Olympischen Winterspielen PyeongChang 2018. Zudem meldeten sich fast dreimal so viele Menschen bei den Abonnementdiensten an. Fast 200 Millionen Menschen sahen die Spiele darüber hinaus über Partnersender, mit denen Discovery Sublizenzvereinbarungen abgeschlossen hat - darunter 45 frei empfangbare nationale Sender in ganz Europa. Die Website Eurosport.com verzeichnete mit ihren lokalen Versionen während der Spiele erneut tägliche Nutzerrekorde und erzielte eine dreimal höhere Reichweite als bei PyeongChang 2018.Sport 1 präsentiert seinen Fußball-Montag neu. Erst läuft das Comedy-Format „sportwetten.de So schaut's aus Die Bundesliga-Show mit Thorsten Bär, dann der „Doppelpass 2. Bundesliga, dazwischen noch Highlights der 1. Bundesliga und danach ein Blick in die 3. Liga. Das ist dann wirklich Fußball total. Und das von 19.30 Uhr bis nach Mitternacht. Im Free-TV sowie im Stream. Nach einer Dreiviertelstunde News aus 1. und 2. Bundesliga folgt eine Stunde Comedy, danach 30 Minuten ein Rückblick auf die Sonntagsspiele von 1. und 2, Bundesliga , schließlich fast zwei Stunden live der Doppelpass 2. Bundesliga, zuletzt 45 Minuten die Höhepunkte von 3. Liga Pur.Dazu passt, dass Sport 1 für seine umfassenden Berichte vor allem aus der 2. Fußball-Bundesliga zahlreiche neue Werbekunden gefunden hat oder Pakete erweitern konnte. Beispielsweise Polestar (ein Elektroauto-Hersteller aus Schweden) , Sportwettenanbieter Tipico (beide als Co-Presenter des Zweitliga-Topspiels am Samstagabend) , sportwetten.de als Titelsponsor des neuen Fußball-Comedy-Formats So schaut's aus Die Bundesliga Show, die Investment-Plattform eToro und den Lichtprodukte-Hersteller Ledvance.Und nochmal Sport 1 und Partnerschaften: Fußballfans in der Schweiz können ab sofort Highlight-Videos der deutschen 1. und 2. Bundesliga auf Blick.ch sehen. Jeweils ab Montag, 0:00 Uhr. Besonders beleuchtet werden dort natürlich die Schweizer Nationalspieler wie der schon zum Start gegen Bayern München heraus ragende Gladbacher Keeper Yann Sommer . Die Inhalte von der 1959 gegründeten Medienmarke Blick werden täglich von mehr als 1,5 Millionen Menschen konsumiert.Amazon kündigte die ersten beiden Partien der UEFA Champions League bei Prime Video an. Diesen Dienstag, 17. August, 20.30 Uhr, läuft das Play-off-Match Monaco gegen Schachtar Donezk, exakt eine Woche später das Spiel zwischen dem PSV Eindhoven und Benfica Lissabon. Anpfiff ist jeweils um 21. Uhr. Die Übertragungen laufen auf Smart TVs oder online.Francesco Totti gilt in Italien als Fußball-Legende. "Totti - Il Capitano" heißt es nun im September auf Sky. Über den Weltmeister von 2006 gab´s bereits eine Dokumentation. Ab dem 30.09. folgt nun drei Mal donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen eine Serie über die letzten Jahre des Fußball-Gottes bei seinem Club AS Rom und seinem Abschied von dort nach 27 Jahren. Das Ganze ist eine insgesamt sechsstündige Verfilmung mit Pietro Castellitto in der Hauptrolle.Von Dienstag, 24. August, bis Sonntag, 5. September, finden in Tokio die XVI. Paralympischen Sommerspiele statt. ARD und ZDF berichten wechselweise jeweils 35 Stunden. Mehr zu diesem Thema gibt´s kommende Woche auf quotenmeter.de.* Montag, 14.50 Uhr: Vuelta (Radrennen, Spanien-Rundfahrt, 3. Etappe, Eurosport)* Montag, 17.00 Uhr: ATP Masters 1000 in Cincinnati (Tennis aus Ohio, 1. Tag, Sky und DAZN)* Montag, 18.45 Uhr: Hallescher FC - Eintracht Braunschweig (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Montag, 20.00 Uhr: British Open (Snooker aus Leicester, 1. Runde, Eurosport)* Montag, 20.00 Uhr: FC Villareal - FC Granada (Fußball aus Spanien, La Liga, 1. Spieltag, DAZN)* Dienstag, 01.10 Uhr: Chicago Cubs - Cincinnati Reds (Baseball, MLB, DAZN)* Dienstag, 02.00 Uhr: WWE Raw ( Wrestling-Show , DAZN)* Dienstag, 20.30 Uhr: Borussia Dortmund - Bayern München (Fußball, DFL-Supercup (Sat 1)* Dienstag, 21.00 Uhr: Salzburg - Brondby IF (Fußball, Play-off zur Champions League, DAZN und Sky)* Mittwoch, 18.30 Uhr: VfL Osnabrück- MSV Duisburg (Fußball, 3. Liga, Nachholspiel, Magenta TV)* Mittwoch, 18.45 Uhr: 24 Stunden-Rennen von Le Mans (Motorsport, Qualifying, Eurosport)* Mittwoch, 21.00 Uhr: Benfica Lissabon - PSV Eindhoven (Fußball, Play-off zur Champions League, DAZN)* Donnerstag, 02.30 Uhr: Atletico Mineiro - River Plate (Fußball, Copa Libertadores, Viertelfinale, DAZN und Sport 1+)* Donnerstag, 19.25 Uhr: Deutschland - Polen (Volleyball, EM der Frauen, Sport 1)* Freitag, 14.30 Uhr: German Tour (Beachvolleyball aus Hamburg, Sport 1)* Freitag, 16.25 Uhr: Deutschland - Tschechien (Volleyball, EM der Frauen, Sport 1)* Freitag, 18.00 Uhr: Fortuna Düsseldorf Holstein Kiel und Hannover 96 1. FC Heidenheim (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Freitag, 18.30 Uhr: FC Viktoria 1889 Berlin - Hallescher FC (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: RB Leipzig - VfB Stuttgart (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Freitag, 21.00 Uhr: Stade Brest Paris St. Germain (Fußball aus Frankreich, Ligue 1, DAZN)* Samstag, 13.00 Uhr: Tourenwagen (Motorsport, 7. DTM-Lauf auf dem Nürburgring, Sat 1)* Samstag, 13.30 Uhr: FC Liverpool - Burnley (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Samstag, 13.30 Uhr: u.a. Jahn Regensburg - Schalke 04 (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Samstag, 18.30 Uhr: Bundesliga (Fußball, Zusammenfassung mit u.a. SC Freiburg - Borussia Dortmund, ARD)* Samstag, 20.30 Uhr: Hansa Rostock - Dynamo Dresden (Fußball, 2. Bundesliga, Sport 1)* Samstag, 21.30 Uhr: Minnesota United - Kansas City (Fußball aus Nordamerika, MLS, DAZN)* Sonntag, 12.15 Uhr: Twente Enschede - Ajax Amsterdam (Fußball aus Holland, Eredivisie, Sportdigital.TV)* Sonntag, 14.30 Uhr: Cyclassics (Radsport, Eintagesrennen um Hamburg, NDR)* Sonntag, 14.45 Uhr: Hamburg Sea Devils - Wroclaw Panthers (oder eine andere Partie der European League of Football, Pro 7 Maxx)* Sonntag, 17.55 Uhr: Deutschland - Bulgarien (Volleyball, EM der Frauen, Sport 1)* Sonntag, 18.30 Uhr: u.a. Hamburger SV - Darmstadt 98 (Fußball, 2. Bundesliga, ARD)