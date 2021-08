«Free Guy 2»: Ryan Reynolds kündigt Fortsetzung an

Kino-News

Disney hat gute Nachrichten: Shawn Levy bestätigte die Gerüchte um den zweiten Film.

Am vergangenen Wochenende feierte die Action-Komödienach mehreren Verschiebungen ihre Premiere in den weltweiten Kinos. Für alle Kinofans, die den Film bereits gesehen haben, hat Ryan Reynolds nun gute Nachrichten. Wie der Darsteller auf Twitter bekannt gab, wollen die Verantwortlichen bei Disney eine Fortsetzung. Auch Regisseur Shawn Levy meldet sich kurz zu Wort und antwortete auf den Tweet von Reynolds mit einem enthusiastischen "Yuuuuuuuup".Ein Grund für die Fortsetzungspläne von Disney dürfte sicherlich das Einspielergebnis von «Free Guy» sein. In den USA schlug sich der Film an seinem Startwochenende deutlich besser als die im Vorfeld prognostizierten 20 Millionen Dollar und spielte 28,4 Millionen Dollar ein. Dies bedeutete auch gleichzeitig Platz 1 in den amerikanischen Kinocharts. Außerhalb der USA kamen zudem noch einmal weitere 22,5 Millionen Dollar zusammen, sodass das Einspielergebnis nach dem ersten Wochenende bei insgesamt 50,9 Millionen Dollar steht. Knapp 773.000 Euro stammen dabei aus Deutschland, wo «Free Guy» zum Start immerhin 79.000 Besucher in die Kinos locken konnte.Wie konkret die Fortsetzung zu «Free Guy» aussehen wird, ist aktuell noch unklar. Nach den beiden Tweets erscheint aber eine Rückkehr von Ryan Reynolds und Shawn Levy ziemlich sicher. Ob auch die weiteren Hauptdarsteller wie Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, und Joe Keery ihre Rollen wieder aufnehmen, ist nicht bekannt. Auch hat Disney die Pläne für den zweiten Film bisher noch nicht offiziell bestätigt.