«Guter Mensch, guter Hund»  Deutschlandpremiere der Hundesendung bei National Geographic WILD

TV-News

Bereits in wenigen Tagen startet die neue Sendung von Cesar Milan.

Hundefreunde kommen ab dem 18. August bei National Geographic WILD voll auf ihre Kosten. Um 21.00 Uhr zeigt der Sender ab dieser Woche immer mittwochs die 1. Staffel von. In insgesamt zehn Episoden gibt Hundeexperte Cesar Millan Hundebesitzern und denen, die es noch werden wollen, eine Vielzahl an Tipps und Hinweisen.Die Serie zeigt eine Reihe von verschiedenen Fällen, die ganz unterschiedliche Probleme mit Hunden in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam mit Experte Cesar Millan begleiten die Zuschauer verschiedene Hunde und ihre Halter und bekommen viele Einblicke in das Leben mit einem Hund sowie Lösungsansätze für tagtäglich auftretende Schwierigkeiten.Cesar Millan ist für Hundefreunde kein Unbekannter. Der Amerikaner mexikanischer Herkunft gilt als einer der bekannteste Hundeverhaltensforscher der Welt und war bereits in mehreren TV-Serien zu sehen. Für seine Auftritte wurde er dabei schon drei Mal für einen Emmy nominiert. Auch schrieb er bereits mehrere Bücher rund um das Verhalten und den Umgang mit Hunden und landete mit ihnen auf den New-York-Times-Bestsellerlisten. In Deutschland dürfte er vor allem durch seine Show Der Hundeflüsterer bekannt sein.